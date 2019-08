Forza Motorsport 6: il gioco sparirà dallo store il 15 settembre

Forza Motorsport 6 ha raggiunto la sua fine e per questo sparirà da Xbox Marketplace il 15 settembre. Ad annunciarlo ci ha pensato Microsoft, tramite un annuncio diramato online nelle scorse ore. Questo significa che chiunque non lo abbia acquistato in precedenza (o giocato con i Games with Gold) non potrà mai più metterci le mani sopra.

Forza Motorsport 6: i DLC sono in sconto

Per facilitare più persone ad avvicinarsi al racing game di Turn 10 Studios, Microsoft ha deciso non solo di regare il gioco tramite i Games with Gold di questo mese, ma anche di scontare i DLC. Oltre al titolo base, infatti, dallo store spariranno anche tutti i contenuti aggiuntivi, sempre il 15 di settembre.