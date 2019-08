Death Stranding: Sam è circondato dalla neve in questo nuovo scatto

Death Stranding continua a mostrarsi, in una serie di immagini off screen pubblicate su Twitter direttamente da Hideo Kojima. Il gioco di casa Kojima Productions oggi ci mostra Sam, il protagonista, avvolto da una imponente nevicata, intento a cercre la via del ritorno verso la base.

Death Stranding: l’immagine sarà nel nuovo trailer?

Il nuovo screen, che trovate in calce alla notizia, potrebbe essere presente nel prossimo trailer del gioco. L’action di Hideo Kojima tornerà infatti a mostrarsi durante la cerimonia di apertura della gamescom 2019, probabilmente con un nuovo trailer o addirittura una nuova sessione di gameplay. Per scoprirlo on dobbiamo far altro che attendere il 19 agosto: riuscirete a resistere?