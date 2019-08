The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il gioco che ha venduto di più negli USA

The Legend of Zelda è una delle sage più longeve nel mondo dei videogiochi. Oggi però Matt Piscatella ha svelato quale dei giochi del franchise ha venduto di più negli USA e decisamente a sorpresa il primo posto sul podio spetta all’ultimissima entry, ovvero Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: ottimi risultati anche per i capitoli su Wii

Oltre al successo di Breath of the Wild, acclamato da pubblico e critica (come dimostra la nostra recensione), anche i giochi per Wii non hanno venduto affatto male. Twilight Princess era in seconda posizione fino a poco tempo fa, mentre invece Link’s Crossbow Training si è posizionato in quinta posizione. Ottimi risultati, non trovate?