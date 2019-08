Final Fantasy XV: vendute oltre un milione di copie su Steam

Final Fantasy XV è riuscito a superare il milione di copie vendute su Steam. A svelare i dati ci ha pensato SteamSpy, che tiene traccia gli andamenti di vendita dei vari giochi presenti sulla piattaforma Valve. Si tratta di un record per Square Enix, che resta però secondo dietro ad un’altra uscita.

Final Fantasy XV: non basta il milione, ancora primo il settimo

Il settimo gioco della serie è infatti ancora il più venduto su Steam, con il quindicesimo gioco del filone principale che si piazza direttamente in seconda posizione. I numeri sono comunque ottimi, considerando che sulla piattaforma Valve il gioco è arrivato con circa un anno e mezzo di ritardo rispetto alle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Queste vendite, infine, potrebbero spingere Square Enix a puntare molto di più sui PC gamer per altri titoli first party come Kingdom Hearts III.