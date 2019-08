The Last of Us: e se Joel fosse un villain e non un eroe?

The Last of Us ci ha sempre fatto immaginare Joel ed Ellie come i veri eroi del gioco, eppure Troy Baker non è proprio d’accordo con questa visione. L’attore e doppiatore di uno dei due protagonisti ha infatti definito Joel come un villain, ovvro un cattivo, piuttosto che come un vero e proprio eroe.

The Last of Us: la teoria di Baker

Baker ha confessato il suo parere durante una intervista al Manchester Comic Con. Secondo l’attore Joel non è affatto un eroe, considerando che si muove solamente per un fine personale, per riuscire a sopravvivere un altro giorno nell’universo corrotto e brulicante di morte dell’esclusiva PlayStation. Parole che probabilmente non incontreranno il favore dei fan ma è sempre piacevole leggere le opinioni di chi ha lavorato all’opera, non trovate?

