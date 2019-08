Final Fantasy XIV: arriva la soundtrack ufficiale

A breve le musiche di Final Fantasy XIV saranno disponibili per l’acquisto. Ad annunciarlo ci ha pensato la divisione musicale di Square Enix, tramite un cinguettio lanciato su Twitter nella notte italiana, che ha svelato prezzi e dettagli della commercializzazione.

Final Fantasy XIV: ecco i dettagli della colonna sonora

La soundtrack ufficiale sarà in vendita a partire dall’11 settembre 2019, come annunciato da Square Enix. Sarà venduta su CD ed includerà i brani della Patch 4.4 in avanti e verrà messa in commercio al costo di circa 5.000 Yen giapponesi, poco meno di 50 Dollari. La colonna sonora, infine, sarà ordinabile anche sugli store europei di Square Enix, per evitare così di spendere davvero tantissimo a livello di spedizioni e di evitare il rischio della dogana.

