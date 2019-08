Nintendo Switch: il vecchio modello può essere sostituito gratis in Nord America

Nintendo Switch in Nord America può essere sostituito gratuitamente con un nuovo modello, più performante a livello di batteria. Questa è la testimonianza degli utenti online, che hanno scoperto l’iniziativa della casa di Kyoto in totale autonomia, essendo non molto pubblicizzata negli States.

Nintendo Switch: come funziona il cambio

In poche parole, chiunque abbia acquistato una console ibrida entro luglio 2019 può rivolgersi alla casa di Kyoto per un cambio con un nuovo modello, entrato in circolazione da poche settimane. L’iniziativa è stata svelata su Twitter, come potete vedere dal cinguettio poco più in basso ma si è poi sparsa rapidamente su tutto Internet. Non è ancora chiaro se prima o poi Nintendo of Europe decida di adottare la strategia e rendere dunque il cambio fattibile anche in Europa, tra cui il nostro paese. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli.

