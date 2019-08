Jump Force: Prometheus giocabile sarà aggiunto questo autunno

Jump Force riceverà un nuovo update gratuito nel corso del prossimo autunno. Come avete potuto intuire, l’aggiornamento del picchiaduro di casa Bandai Namco permetterà ai giocatori di poter mettere le mani su un nuovo personaggio giocabile, ovvero Prometheus.

Jump Force: ecco come arriverà Prometheus

Prometheus in versione giocabile sarà aggiunto nel picchiaduro tramite un aggiornamento gratuito. Il periodo di uscita è quello autunnale, anche se al momento non c’è stata data nessuna indicazione in merito al periodo esatto di uscita, né per quanto riguarda la data. Di recente il gioco si è dotato di Majin Buu ed è probabile che nei prossimi mesi avremo più informazioni in merito all’uscita dell’aggiornamento, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in arrivo.