YU-NO: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Spike Chunsoft ha recentemente pubblicato un nuovo gameplay trailer di YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world, visual novel con elementi adventure che tornerà a breve nella versione remake anche in occidente.

YU-NO: il remake in arrivo ad ottobre

Il titolo in questione uscì infatti originariamente nel 1996 per PC-98 e poi su Sega Saturn e Windows. Un paio di anni fa è uscita la versione remake in Giappone. Il primo ottobre in Nord America, e il 4 ottobre in Europa, uscirà anche in occidente, su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.