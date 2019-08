Phantasy Star Online 2: svelata la nuova classe Etoile

Oggi Sega ha ospitato l’ultimo atto della serie di eventi del Phantasy Star Thanksgiving 2019 presso il Tokyo Big Sight. Tra le novità è stata anche rivelata una nuova classe per Phantasy Star Online 2. Si tratta dell’Etoile (stella, in francese) e, dal filmato che potete vedere in fondo alla notizia, si capisce che attacca un’arma con doppia lama, e sembra proprio utilizzare il potere delle stelle.

Phantasy Star Online 2: nel 2020 anche in occidente

La nuova classe arriverà questo inverno. Al momento il titolo è disponibile solo in Giappone, ma come annunciato durante l’E3, il gioco arriverà in occidente nel 2020 su PC e Xbox One. Qui sotto potete vedere il video estratto dalla live da parte dei colleghi di Twinfinite.