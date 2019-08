Monster Hunter World Iceborne: mostrata l’armatura del villaggio Yukumo

In questo periodo sul profilo Twitter di Monster Hunter World vengono pubblicate, a ritmo regolare, le tante nuove armature che saranno presenti nell’espansione Iceborne. Ad esempio, a fine luglio era toccato alla Master Rank del Rathalos. Qualche ora fa è stato invece il turno del set armatura Yukumo (il villaggio presente in Monster Hunter Portable 3rd), che potete vedere nel tweet qui sotto.

Iceborne sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà a gennaio 2020 su PC (via Steam).

From the hot springs village of Yukumo comes this elegant layered armor set. Pre-order #Iceborne to get yours when the expansion launches on PS4 and Xbox One, September 6th. pic.twitter.com/DsecgwH653

— Monster Hunter (@monsterhunter) August 15, 2019