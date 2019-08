Huawei Mate X: rimandato ufficialmente il lancio

L’avvistamento dal vivo del Huawei Mate X poco tempo fa aveva fatto sperare in una realease imminente del device, ma purtroppo oggi sono accorse brutte notizie. Difatti Techradar ha ricevuto conferma direttamente dalla casa produttrice circa il rimando dell’uscita sul mercato dello smartphone pieghevole.

Stando a quanto affermato il device pieghevole vedrà comunque la luce entro la fine del 2019, quasi certamente novembre, ma sarà comunque posticipato il suo arrivo sul mercato, inizialmente previsto a settembre. La fonte ha inoltre notato alcuni cambiamenti apportati al prodotto rispetto a quelli presenti nel modello avvistato dal vivo. Le uniche differenze sono quindi relative ad un pulsante di blocco molto più sottile e ad una rifinitura della piegatura, punto fondamentale per la stabilità di smartphone di questo tipo.

Huawei Mate X sarà lanciato entro fine anno

Oltre a ciò sono stati forniti indizi circa il successore del Mate X, il quale potrebbe essere dotato di schermi aggiuntivi, ipoteticamente posizionati dove ora è presente la protezione in acciaio. Tale tecnologia potrebbe essere sviluppata nel corso dei prossimi anni, ma non vi sono per ora certezze in merito. Detto questo non vi è molto altro da fare, eccetto aspettare il prossimo mese di novembre.