Apple Watch: nuovi modelli scovati nella beta watchOS 6

Dopo aver scoperto la probabile data del reveal di iPhone XI, l’informatore iHelp BR ha scovato informazioni riguardo 2 nuovi modelli di Apple Watch. Tale informazione è stata reperita dalla fonte all’interno del codice dell’ultima beta di watchOS 6, facente riferimento ai prodotti citati.

Come è possibile notare viene fatta menzione di una versione dotata di un corpo in ceramica e di una realizzata in titanio. Da quanto emerso entrambi i modelli dovrebbero essere resi disponibili nelle misure da 40 e 44mm. A differenza del primo materiale, apparso nelle prime serie degli smartwatch Apple, il secondo, ovvero il titanio, non è mai stata adoperato per la realizzazione di un Apple Watch.

A settembre potremmo assistere al lancio di iPhone XI ed Apple Watch 5

Naturalmente non è dato sapere se i 2 smartwatch in questione rappresentino la futura serie 5 o soltanto due varianti dell’attuale serie 4. Quel che è praticamente certo è che potremmo assistere al loro reveal il prossimo mese di settembre, insieme al tanto discusso iPhone XI.