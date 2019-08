Huawei potrebbe lanciare un proprio Google Maps

Dopo il reveal ufficiale del suo HarmonyOS sembra proprio che Huawei non abbia voglia di fermarsi un attimo nel costruire il proprio ecosistema software. Un nuovo report, proveniente da China Daily, suggerirebbe che la casa stia creando un suo personale Google Maps.

Secondo quanto riportato si tratterebbe di un software rivolto principalmente agli sviluppatori, che potrebbe portare ad un risultato decisamente concreto. L’applicazione in questione, chiamata Map Kit, dovrebbe quindi essere in grado di fornire informazioni in tempo reale sul traffico e funzionalità AR non meglio specificate. Infine per quanto riguarda il suo funzionamento il servizio internet russo Yandex dovrebbe fornire a Huawei i dati di mappatura di cui avrebbe bisogno, i quali andrebbero ad aggiungersi a quelli estratti da una struttura della casa cinese.

Map Kit potrebbe essere la risposta cinese a Google Maps

Naturalmente nulla di quanto detto finora è attualmente confermato, perciò sarà necessario attendere delucidazioni da parte dei diretti interessati.

