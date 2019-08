Dragon Age 4: il lead producer lascia Bioware

Dragon Age 4 ha perso il suo lead producer. L’annuncio è stato diramato direttamente da Fernando Melo, tramite una serie di Twitter lanciati nel corso delle scorse ore, dove ha spiegato i motivi dietro al suo addio a BioWare.

Melo ha cominciato la sua carriera in BioWare 12 anni fa. Oggi però sente il bisogno di realizzare nuove idee ed esplorare nuove realtà creative. Al momento non è ancora chiaro dove Melo inizierà a lavorare, anche se le nuove sfide che cerca forse potrebbero essere trovate in uno studio indipendente. Questo è il secondo addio a BioWare in poco tempo: giusto qualche giorno anche Ben Irving, al lavoro su Anthem, ha lasciato di sua spontanea volontà lo studio di sviluppo.

(3/4) Here's my parting email to the studio since it also goes out to all of those I've had to pleasure to work with before, and helped to make it a fun and unforgettable ride, but couldn't get that email. pic.twitter.com/E1c4q2UafF

— Fernando Melo (@DiscoBabaloo) August 17, 2019