Superhot: un leak svela la versione Switch?

Superhot potrebbe essere in dirittura d’arrivo per Nintendo Switch. Non c’è nessuna conferma in merito da parte degli sviluppatori o della casa di Kyoto, ma un leak potrebbe aver svelato in anticipo la nuova versione del gioco.

Superhot: ecco il presunto leak

Il leak sembrerebbe essere abbastanza affidabile, considerando che proviene da un dataminer che ha scoperto l’esistenza di un aggiornamento lato server di Nintendo dedicato proprio al controverso first person shooter. Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze ma con un appuntamento come l’Indie World in programma domani forse l’annuncio potrebbe davvero essere molto vicino.