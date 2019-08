Sonos Move: leak mostra lo speaker bluetooth

Alcuni giorni fa abbiamo discusso circa un brevetto Sonos per un eventuale speaker con connessione bluetooth, il primo dell’azienda. Nella giornata di oggi Winfuture non solo ci ha offerto le primissime immagini del device, ma ne ha anche rivelato il nome. Il prodotto sarebbe quindi stato chiamato Sonos Move.

Secondo quanto dichiarato dalla fonte si tratta di vere e proprie immagini commerciali, quindi decisamente affidabili come fonte di informazione. Queste ultime mostrano il Move da diverse angolazioni, rivelando i diversi importanti dettagli. Innanzitutto è possibile osservare sulla parte posteriore diversi pulsanti, tra cui quello di accensione e spegnimento ed uno in grado di trasformare il congegno da speaker stazionario ad uno bluetooth. Oltre a ciò appare evidente che il Move possa essere caricato sia tramite il suo ingresso USB-C che per via dei contatti posti alla base del device.

Sonos Move potrebbe essere il primo speaker bluetooth della compagnia

Attualmente non sono state fornite conferme da parte della casa di produzione, ma queste potrebbero giungere il 26 ed il 27 agosto, in uno speciale evento stampa dedicato.