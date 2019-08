Memorrha Provato dalla devcom 2019

Mentre continua a crescere fremente in noi l’attesa per l’apertura dei cancelli della gamescom, ci siamo avventurati con interesse alla scoperta della devcom, la developers conference che, puntuale come ogni anno, si pone come “antipasto” e come vero e proprio evento complementare alla fiera videoludica più famosa d’Europa. Complementare lo è anche per noi della stampa, dal momento che se alla gamescom siamo più o meno certi di quel che possiamo provare, qui invece possiamo ritrovarci di fronte a progetti indipendenti interessanti e soprattutto inaspettati. Fra gli altri, a colpirci particolarmente è stato Memorrha, titolo di debutto di StickyStone Studio, un puzzle game, in uscita a fine settembre su Steam, che combina le influenze di alcuni fra i giganti del genere negli ultimi anni e qualche idea davvero interessante.

Memorrha, un puzzle game ispirato a The Witness e Rime

Memorrha, come spiegato anche dai membri del piccolo team presenti sullo showfloor indie della devcom, è dichiaratamente ispirato a The Witness per quanto riguarda il combinare esplorazione ed enigmi, oltre che a Rime per il tono etereo e sognante del mood generale. A livello strutturale il titolo di StickyStone sembra essere un vero e proprio omaggio all’opera di Jonathan Blow: parliamo infatti di un puzzle game che dovrebbe essere contraddistinto da una discreta longevità e nel quale esplorare un ambiente in maniera più o meno libera. A differenza di The Witness (e ci scuserete il reiterato paragone, ma le similitudini sono davvero tante), in Memorrha non avrete però mai a che fare con sezioni di pura contemplazione, in cui abbandonare per un attimo l’enigma di turno e dedicarvi per un attimo a semplici camminate nei boschi. Il level design dei livelli ci è parso infatti strutturato, nella sua interezza, attorno ai puzzle da risolvere, ambientati però in mappe contraddistinte dai colori pastello e le tinte accese che abbiamo imparato a conoscere tre anni fa.

Gli enigmi che abbiamo avuto modo di provare seguivano una struttura a matriosca, suddivisa in un paio di sezioni ben specifiche, all’interno delle quali seguire sempre lo stesso pattern di azioni, di per sé interessante ma forse alla lunga un po’ ripetitivo: collocare un limitato numero di sfere nella maniera giusta e su determinati piedistalli, seguendo una simbologia ben precisa e una logica nient’affatto banale. Ripetuta più volte quest’operazione e risolte le diverse postazioni – più o meno a seconda della sezione della demo – che punteggiavano lo scenario, ognuna di esse ci ha dato accesso ad alcune tavolette: a loro volta, tutte queste andavano rimosse dalla loro base e collocate da un’altra parte, seguendo sempre la medesima logica legata ai simboli. A parole può sembrare non troppo difficile, ma vi assicuriamo che non è così e che dovrete dare fondo a una discreta quantità di neuroni per avere ragione delle singole porzioni di ogni enigma, le quali, a loro volta, acquisiscono un senso soltanto se messe tutte insieme. C’è da augurarsi, però, che gli sviluppatori sappiano proporre un qualche tipo di variazione sul tema, specie nelle fasi avanzate del gioco, le cui sezioni, altrimenti, risentirebbero (e non poco) di una certa ridondanza di fondo e un senso di già visto che pure abbiamo iniziato ad avvertire nelle stesse fasi finali della prova. A facilitare le operazioni in senso generale venivano in nostro soccorso due elementi: una mappa, richiamabile anche durante il gioco e sempre accessibile fra le mani del protagonista in basso a destra sullo schermo, e uno scanner, con cui analizzare meglio i vari simboli e talvolta ottenere indizi sulle sequenze consigliate per venire a capo di alcuni gruppi di rune, alla cui difficoltà si contrappone un’ottima gestione del sistema di controllo, piuttosto preciso e puntuale.

Sfortunatamente non abbiamo avuto modo di giocare per troppo tempo: la quindicina di minuti trascorsi con Memorrha, però, oltre a consentirci di iniziare a saggiare la qualità dei puzzle proposti e comprendere meglio la logica che c’è dietro, ci ha permesso di apprezzare la bontà del suo comparto visivo, chiaramente ispirato a The Witness ma soprattutto, come già citato, a Rime, il travagliato e mai troppo apprezzato adventure di Tequila Works, dei cui influssi risentono anche il design “circolare” di certe mappe e la struttura generale, non propriamente open world e affrontabile liberamente, ma legata a una progressione più rigida e voluta dagli sviluppatori, per finalità anche narrative (nel caso di Rime) o di difficoltà. Al di là delle piacevolezze visive, resta da capire quanta varietà avranno i puzzle proposti da Memorrha: soltanto nel caso in cui quest’accertamento abbia esito positivo, infatti, il titolo di StickyStone potrà ritagliarsi un suo piccolo spazio in un genere già di per sé non propriamente insaturo.

In un contesto in cui la maggior parte dei titoli sono ancora poco più che semplici prototipi caratterizzati unicamente dalla loro buona volontà, abbiamo apprezzato quanto proposto da StickyStone Studio: Memorrha è un titolo che risente chiaramente dei positivi influssi di videogiochi come Rime e The Witness, e che soprattutto è già pronto per uscire sul mercato: a meno di rinvii dell’ultim’ora, arriverà infatti su Steam e su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre, a poco più di un mese di distanza da devcom e gamescom. Che, comunque, sono appena iniziate: nei prossimi giorni ne vedremo delle belle!