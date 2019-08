devcom HEROES Award: ecco tutti i vincitori

La devcom, conferenza per gli sviluppatori in corso di svolgimento alla Kölnmesse di Colonia, è entrata nel vivo questa sera grazie agli HEROES Award, la premiazione dedicata agli studi di sviluppo più meritevoli in ambito indipendente, istituita quest’anno e prima premiazione di sempre nella storia di devcom. La consegna dei premi è cominciata alle ore 18:30 ed è seguita ad un’esibizione jazz con protagonisti Julie Elven and the Takano Quartett. Sul palco si sono susseguiti diversi vincitori che si sono aggiudicati il meritato riconoscimento, destinato, come il nome stesso dice, agli eroi dello sviluppo e dell’industria a livello mondiale. Moderatrice e madrina dell’evento, la presentatrice Melek “m3lly” Balgün. Di seguito, vi lasciamo alla lista completa dei vincitori!

HEROES Award: ecco tutti i vincitori

Damir Durovic; CEO e Co-Founder di Reboot

Philomena Schwab; Co-Founder di Stray Fawn Studio

Graeme Struthers; Co-Founder di Devolver Digital

Kate Edwards; CEO di Geogrify

L’HEROES Award si è poi concluso aprendo le porte ad un evento completamente incentrato sulla realtà virtuale, ossia l’Oculus Indie Spotlight, pensato per enfatizzare il crescente rapporto che lega l’azienda statunitense e i videogiochi indipendenti, la cui sempre maggior proliferazione è di vitale importanza sia per un evento come devcom, sia per la realtà virtuale, anch’essa foriera di creatività.