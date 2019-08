Control: guida ai trofei e agli obiettivi

Control (QUI per la recensione) è il nuovo videogioco di Remedy Entertainment, autori degli acclamati Max Payne, Alan Wake e un meno convincente Quantum Break. La nuova avventura sviluppata dal team di sviluppo finlandese introduce i giocatori all’interno del Federal Bureau of Control, un edificio che contiene al suo interno un mondo da esplorare nei panni di Jesse Farden, la nuova direttrice del complesso governativo. Noi di Gamesvillage siamo al vostro la nostra guida ambita da ogni cacciatore di trofei o di obiettivi. Siete pronti a scoprire ciò che si cela dietro a questa avventura?

Control Roadmap trofei

Difficoltà Platino: 3.5/10

Ore Approssimative per il Platino: 20-25 ore

Trofei totali: 47 (1 , 3 , 9 , 34 )

Trofei online: nessuno

Quante volte bisogna completare la storia?: 1

Trofei legati alla difficoltà: nessuno

Trofei affetti da bug: nessuno

Trofei mancabili: 0

Step necessari per l’ottenimento del platino:

Portare a termine la storia principale di Contriol, esplorate quanto più possibile per raccogliere subito i collezionabili richiesti dal trofeo d’oro “Archivista dell’Agenzia”

Ora completate le missioni secondarie, insieme alle contromisure del consiglio e le allerte.

Eventuale clean up dei trofei, nel caso vi dovessero mancare dei punti abilità per il trofeo d’oro “Maestro parautilitario”

Control: Trofei Bronzo

Creazione astrale [ ]

Crea una forma o un mod per l’arma

Trofeo molto semplice, presso un punto di controllo potrete potenziare la vostra pistola di servizio o una mod per essa o per Jesse. Vi basterà creare una delle due per conquistare questo trofeo.

Importanza della sinergia [ ]

Completa 5 missioni secondarie.

Vedi il trofeo d’argento “Unità speciale anti-crisi dell’FBC”

Collaborazione interdipartimentale [ ]

Completa 10 missioni secondarie

Vedi il trofeo d’argento “Unità speciale anti-crisi dell’FBC”

Parautilitario [ ]

Sblocca un potenziamento delle abilità

Vedi il trofeo d’oro “Maestro parautilitario”

Parautilitario esperto [ ]

Sblocca il 50% dei potenziamenti delle abilità

Vedi il trofeo d’oro “Maestro parautilitario”

Scelto come Prescelto [ ]

Ottieni l’Arma di servizio

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Potenza paranaturale[ ]

Ottieni l’abilità Lancio

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Telecinesi insulare [ ]

Ottieni l’abilità Scudo

Per ottenere questo trofeo, dovrete completare la missione secondaria di Control intitolata “Una buona difesa”. Per farlo, dovrete recarvi nel settore Manutenzione e raggiungere l’area Addestramento, situata nei pressi della Manutenzione Centrale. Per raggiungere l’oggetto del potere in questione, avrete bisogno di completare il percorso entro il tempo limite, il quale prevede di sparare a dei bersagli e di superare dei piccoli ostacoli, nulla di così complesso. Una volta completato il percorso entro lo scadere (avrete poco più di un minuto per completarlo) si alzerà la serranda la quale vi aprirà la strada verso l’abilità Scudo. Completate il tutorial ed otterrete così anche questo trofeo.

Posizioni mutevoli [ ]

Ottieni l’abilità Evasione

Anche questo potere e trofeo si otterrà completando una missione secondaria in Control. Non appena sbloccherete la missione “Giro di giostra”, recatevi presso la Sala relax ed interagite con l’oggetto del potere. Eseguite anche in questo frangente il tutorial ed otterrete automaticamente questo obiettivo.

Possessione psichica [ ]

Ottieni l’abilità Sequestro

Anche questa abilità potrà essere ottenuto solamente tramite missione secondaria, intitolata questa volta “Un pubblico bloccato”. Essa è situata nel Laboratorio ipnosi del settore ricerche, situato vicino alla zona della Parapsicologia. Per aprire la porta che vi separa dall’oggetto del potere a forma di specchio, dovrete risolvere un piccolo enigma situato nella stanza accanto. Prima di entrarvi in quella stanza, dove vi è una console di comando, troverete sul muro un foglio attaccato al muro il quale vi indicherà la soluzione esatta. Una volta sbloccata la porta, recatevi dall’oggetto del potere e interagite con esso, ora non vi resta altro che completare il tutorial sull’abilità Sequestro per ottenere finalmente anche questo trofeo.

Meditazione ascendente [ ]

Ottieni l’abilità Levitazione

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Pensiero ritualistico [ ]

Ripulisci 5 Punti di controllo

Vedi il trofeo d’argento “Capire lo schema”

Intuizione rituale [ ]

Ripulisci 10 Punti di controllo

Vedi il trofeo d’argento “Capire lo schema”

Collezione insolita [ ]

Ottieni 40 collezionabili

Vedi il trofeo d’oro “Archivista dell’Agenzia”

Analista dati [ ]

Ottieni 80 collezionabili

Vedi il trofeo d’oro “Archivista dell’Agenzia”

Manifestazioni alterate [ ]

Sconfiggi essJ

Prima di tutto dovrete avere attiva la missione secondaria “Specchio riflesso” presente in Control. Recatevi al piano di sotto del Laboratorio sincronismo nei pressi della Divisione rituali del settore Ricerche. Avrete davanti a voi una cella, con un terminale che vi darà la visuale di due telecamere che riflettono lo specchio. Per accedervi, dovrete interagire con i pannelli che ricoprono i vetri della suddetta cella ed azzeccare la giusta combinazione. Partendo dai pannelli di sinistra, solo la prima finestra dovrà essere coperta dalla serranda, mentre a destra dovrete tenere abbassate la seconda e la terza serranda. Ora che avrete accesso allo specchio, interagite con esso e vi ritroverete all’interno di un mondo speculare. Risalite le scale del laboratorio ed interagite con le vetrate che si illuminano di rosso, così da attivare la boss fight con esseJ, nonché la parte cattiva della protagonista. Tale scontro avrà tre sezioni che cambieranno di poco il moveset della vostra avversaria: solo Arma, poi lancio e infine anche la levitazione. Lo scontro non è poi così complicato e vi basterà utilizzare il classico mix tra pistola e abilità Lancio per conciare per le feste esseJ. Una volta sconfitta, sbloccherete anche questo trofeo.

Proliferazione aggressiva [ ]

Sconfiggi la Muffa-1

Questo trofeo è legato alla missione secondaria intitolata di Control “Vecchie colture“. Recatevi nella Soglia situata alla fine delle scale del Centro ricerche del settore Ricerche. scendete nella fossa con cautela, così da evitare una morte da caduta, una volta raggiunto il suolo proseguite dritto e troverete un prefabbricato presidiato da due soldati e dalla dottoressa Underhill. Ottenete da lei la suddetta quest secondaria, uscite dal laboratorio e prendete la rampa di scale a sinistra, dopodiché girate a sinistra ed entrerete nelle profondità della soglia. Cercate i campioni richiesti nelle zone segnalate dell’area, tornate da lei e dopodiché continuate la quest. Scendete ancora più in profondità della Soglia finché non vi ritroverete all’interno di un’arena dove apparirà la Muffa-1. Tale nemico utilizza i suoi tentacoli per attaccarvi fisicamente e delle piccole sfere per un’offensiva dalla distanza. Il nostro consiglio per contrastarla è quella di fare un’utilizzo più frequente dell’abilità Lancio la quale causerà ingenti danni al nemico. Quando si ritroverà in fin di vita, la muffa utilizzerà una nube velenosa, salite rapidamente sulle rocce e continuate a scagliare detriti su di essa, questo finché non esalerà il suo ultimo respiro. Una volta sconfitta, sbloccherete il suddetto trofeo.

Responsabile delle comunicazioni [ ]

Sconfiggi il signor Tommasi

Incontrerete per la prima volta Tommasi durante la storia di Control, ma non sarà in quell’occasione che lo sconfiggerete. Una volta che avrete portato a termine la storia di Control, recatevi da Pope nell’Esecutivo centrale del settore Esecutivo. Essa vi consegnerà la missione secondaria intitolata “Mr. Tommasi” la quale vi dirà di recarvi nell’area EMA Sterling situata nel settore Contenimento. Entrate nell’area e il signor Tommasi comparirà dalla roccia gigante che sovrasta il centro dell’hangar. Egli volerà ed avrà anche lo scudo, dunque, non appena apparirà, lanciategli subito qualche detrito, così da rompere sin da subito lo scudo. Contro Tommasi dovrete sfruttare l’ambiente circostante: i pilastri per ripararvi dai suoi attacchi, gli oggetti intorno da utilizzare come armi da lancio e l’immancabile arma di servizio per recargli qualche serio danno. Durante lo scontro dovrete prestare attenzione anche ai nemici che spawneranno all’interno dell’arena, tra questi ci saranno anche gli Hiss detonatori. Nel momento in cui faranno la loro comparsa altri nemici, eliminateli sin da subito, così da recuperare un po’ di salute persa e concentrarvi sullo scontro con il boss di turno. Una volta che avrete eliminato il signor Tommasi, sbloccherete anche questo trofeo.

Archetipi viventi [ ]

Sconfiggi l’Ancora

Prima di poter accedere alla boss fight di Control, dovrete necessariamente completare la missione secondaria “Una questione di tempo“, attivabile nell’area Settore logistico del settore Contenimento interagendo con Horowitz. Una volta che l’avrete completata, avrete accesso alla missione intitolata “Il nemico vero“, dove verrete indirizzati verso la Soglia isolata. La boss fight in questione si troverà all’interno di un bunker il cui interno è insolito se paragonato a tutti quelli predisposti nel mondo di gioco. Accedete al suo interno e proseguite dritto finché non avrete di fronte a voi l’Ancora. Questa boss fight è piuttosto semplice, vi basterà anche rimanere fermi, l’importante è colpire il nucleo del nemico utilizzando l’abilità Lancio, la quale causerà anche in questa occasione grandi danni al nemico. Durante lo scontro appariranno anche degli Hiss detonatori, eliminateli e continuate a bombardare ad ogni occasione utile l’Ancora finché non soccomberà. Una volta sconfitta otterrete il suddetto trofeo.

Benvenuti nella Oldest House [ ]

Completa la missione 1.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Interlocutore sconosciuto [ ]

Completa la missione 2.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Disattivazione direttoriale [ ]

Completa la missione 3.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Club dei vecchi amici [ ]

Completa la missione 4.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Soglia [ ]

Completa la missione 5.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Il custode di mio fratello [ ]

Completa la missione 6.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Il volto del nemico [ ]

Completa la missione 7.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Tango finlandese [ ]

Completa la missione 8.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Polaris[ ]

Completa la missione 9.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Intruso cognitivo [ ]

Possiedi 10 nemici con l’abilità Sequestro.

Trofeo molto semplice, non appena avrete ottenuto l’abilità Sequestro (vedi il trofeo di bronzo “Possessione psichica“) potrete finalmente impadronirvi dei nemici e schierarli contro i loro simili. Per farlo dovrete innanzitutto ridurre in fin di vita un nemico, dopodiché tenete premuto il tasto richiesto per effettuare il sequestro, così facendo l’avversario colpito si schiererà dalla vostra parte. Fatelo su 10 nemici e sbloccherete automaticamente questo trofeo.

Materia instabile [ ]

Elimina 50 nemici con l’abilità Lancio.

Dopo che avrete ottenuto l’abilità Lancio, tutto quello che dovrete fare è eliminare 50 nemici scagliando contro di loro oggetti e detriti di qualsiasi tipo. Una volta fatto sbloccherete automaticamente anche questo trofeo.

Detriti volanti [ ]

Elimina 10 nemici con l’abilità Raffica da scudo.

Per ottenere questo trofeo dovrete prima di tutto acquisire l’abilità Raffica da scudo (vedi il trofeo di bronzo intitolato “Telecinesi insulare”), una volta fatto, dovrete solamente uccidere 10 nemici con la suddetta abilità. Per farlo consigliamo di indebolire o ridurre in fin di vita qualsiasi nemico dato che la Raffica da scudo causa pochi danni. Indebolite prima il nemico e poi scagliate su di lui i detriti raccolti con tale potere, fatelo per ben dieci volte e sbloccherete anche questo obiettivo.

Maneggiare con cautela [ ]

Usa Lancio per scagliare una granata o un razzo.

Otterrete questo trofeo molto probabilmente senza accorgervene. Prima di tutto avrete bisogno dell’abilità Lancio esplosivi, sbloccabile nell’albero delle abilità dedicato al potere Lancio. Il nostro consiglio è quello di recarvi nel settore Ricerche e attendere la comparsa dei nemici armati di lanciarazzi. Attendete che uno di questi scagli contro di voi un razzo, attivate l’abilità Lancio e scagliate contro di essi l’ordigno, ottenendo con un bicchier d’acqua anche questo trofeo.

Giochi di guerra [ ]

Completa 5 contromisure del Consiglio.

Vedi il trofeo d’argento “Stratega astrale“.

Primo ad arrivare [ ]

Completa 1 allerta dell’Agenzia.

Vedi il trofeo d’argento “Gestione crisi“.

Control: Trofei d’argento

Problema non convenzionale [ ]

Potenzia una forma dell’arma qualsiasi al livello 3.

In Control, presso ogni punto di controllo avrete la possibilità di potenziare ogni forma dell’arma di servizio. Ogni potenziamento avviene tramite il consumo di diversi materiali, tra cui principalmente la Fonte. I materiali richiesti per il potenziamento della forma possono essere raccolti dai cadaveri dei nemici. Non vi resta dunque che scegliere quale forma dell’arma potenziare fino al livello 3 per sbloccare finalmente anche questa coppa d’argento.

Crescita professionale [ ]

Sblocca tutti e 3 gli slot Mod personali.

Per ottenere questo trofeo avrete bisogno acquisire nuove abilità. Infatti ogni slot Mod personale può essere sbloccata attraverso il consumo di punti presso l’albero delle abilità, ogni traguardo raggiunto sbloccherà uno slot aggiuntivo: il primo traguardo sbloccherà una Forma arma aggiuntiva al vostro equipaggiamento, mentre gli altri due saranno dedicati alle mod personali. Per ottenere dunque i due slot aggiuntivi, dovrete spendere un totale di 26 punti abilità. Una volta fatto ed acquisiti i due slot mod personali aggiuntivi, sbloccherete anche questo trofeo.

Unità speciale anti-crisi dell’FBC [ ]

Completa 15 missioni secondarie.

Le missioni secondarie potranno essere completate anche dopo aver terminato la storia principale di Control. Tale missioni possono essere sbloccate in qualsiasi modo, attraverso la raccolta dei collezionabili o interagendo con gli NPC, alcune di esse saranno disponibili da un capitolo preciso della storia e fortunatamente vi sono più di 15 missioni secondarie. Le side quest vi verranno date dai seguenti NPC:

Pope (Esecutivo centrale);

Arish (Esecutivo centrale);

Marshall (da qualche parte nel settore Manutenzione);

Athi (Ufficio del custode);

Dottor Underhill (nella Soglia attiva del settore Ricerche);

Horowitz (Settore logistico nel settore Contenimento);

Langston (Panopticon)

Alcuni collezionabili legati agli oggetti del potere.

Una volta che avrete completato 15 missioni secondarie, sbloccherete automaticamente il suddetto trofeo.

Collezione paranaturale[ ]

Ottieni più di 100.000 sorgenti.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che ottenere complessivamente più di 100.000 sorgenti, che rappresentano la valuta all’interno di Control. Quindi potrete spenderli tranquillamente senza doverli necessariamente accumulare; otterrete il trofeo giocando normalmente, uccidendo nemici qua e la e completando anche le missioni, eventi e sfide. Una volta che avrete raccolto complessivamente il numero di sorgenti richiesto, sbloccherete il suddetto trofeo.

Protettore interdimensionale[ ]

Elimina 1.000 Hiss.

Gli Hiss sono i nemici che minacciano la sicurezza della Oldest House, li troverete ovunque e in abbondanza sopratutto durante la storia e nelle missioni secondarie, anche durante l’Allerta agenzia avrete modo di uccidere un buon numero di Hiss. Otterrete questo trofeo molto probabilmente completando qualche secondaria durante l’end game, sfruttate soprattutto l’esplorazione per fare incetta di eliminazioni. Una volta eliminati i 1.000 Hiss richiesti, sbloccherete anche questo obiettivo.

Capire lo scherma [ ]

Ripulisci 25 Punti di controllo.

I Punti di controllo svolgono la funzione di hub dove possiamo potenziare Jesse o semplicemente da punto di viaggio rapido. All’interno della Oldest House vi sono più dei 25 punti di controllo richiesti dal trofeo ed ognuno di essi lo potrete sbloccare semplicemente col proseguimento della storia o con il completamento delle missioni secondarie, le quali vi porteranno spesso e volentieri ad esplorare aree inesplorate. A seguire, eccovi le mappe con tutti i punti di controllo trovati dal sottoscritto, una volta che ne avrete ripuliti 25, sbloccherete il suddetto trofeo.

Fenomeno astrale [ ]

Sconfiggi l’Ex.

L’Ex è una creatura misteriosa intrappolata nella dimensione astrale. Per accedervi alla boss fight dovrete proseguire con la missione secondaria “Dovere di frigorifero”. Mentre vi troverete nell’area del Panopticon superiore, dove vi sarà anche un punto di controllo, nelle vicinanze vi è una cella dove un’agente sta tenendo d’occhio un frigorifero, un oggetto alterato. Interagite con lui, il quale vi chiederà di cercare aiuto, dunque tornate da Langston il quale sbloccherà la porta. Tornate al Panopticon superiore dall’agente ed entrate nella stanza, interagite col frigorifero e vi ritroverete all’interno della dimensione astrale, dove apparirà l’Ex. Questa boss fight risulterà essere particolare dato che l’arena potrà essere completamente distrutta e le possibilità di morire per una caduta accidentale sono altissime. Il boss vi attaccherà con delle sfere nere, distruttibili tranquillamente con la pistola, dopodiché usufruirà anche delle sue zampe per degli attacchi a distanza. Per evitare quest’ultimi vi basterà essere vicini a lui, mentre per le sfere nere dovrete usare per forza la vostra pistola, altrimenti, esse distruggeranno all’impatto una porzione del terreno. Il suo punto debole è la sua pupilla, dunque scagliate contro di lui detriti e munizioni della pistola, ad ogni tot di danni subiti cambierà di posizione, dunque mantenete sempre alta la guardia. Fate attenzione soprattutto a ciò che vi circonda: un passo falso e cadrete di sotto. Con questi consigli non avrete troppe difficoltà ad abbattere il boss in questione, per avere un’idea chiara su come agire vi basterà seguire il nostro video allegato di seguito. Una volta sconfitto l’Ex, sbloccherete questo trofeo.

Stratega astrale [ ]

Completa 25 contromisure del consiglio.

Le contromisure del consiglio sono delle sfide attivabili presso ogni punto di controllo, esse variano dal tipo di nemico da eliminare ed arma o potere da utilizzare. Tutto quello che dovrete fare per l’ottenimento del trofeo è attivare, completare e ritirare la ricompensa di ben 25 contromisure del consiglio. Sarete liberi di scegliere la sfida che più vi aggrada, noi consigliamo quelle dedicate ai colpi alla testa, all’eliminazione di 25 nemici in un settore, all’utilizzo dell’abilità Lancio e all’impiego dell’arma perforazione, queste in genere sono le più semplici e rapide da completare. Una volta completate le 25 contromisure del consiglio, sbloccherete il suddetto trofeo.

Gestione crisi [ ]

Completa 5 allerte dell’Agenzia.

Le allerte dell’Agenzia sono degli eventi a tempo limitato i quali variano di obiettivo: supporta gli alleati, elimina i bersagli importanti oppure eliminare i cubi rossi. Esse appaiono dopo un determinato periodo di tempo non troppo lungo e avrete fino a venti minuti di tempo per completare l’allerta attiva. Tutto quello che dovrete fare per l’ottenimento del trofeo è completare almeno 5 allerte dell’Agenzia, così facendo vi porterete a casa questa coppa d’argento.

Trofei d’oro

Maestro parautilitario [ ]

Sblocca il 100% dei potenziamenti delle abilità.

Per ottenere questo trofeo in Control, avrete bisogno di completare tutte le missioni principali, quasi tutte le secondarie del gioco e infine scoprire qualche stanza segreta in giro per la mappa di gioco. Di quest’ultime ve ne sono a bizzeffe e personalmente le ho trovate nel settore Ricerche, nella Manutenzione e nell’Esecutivo. Ogni stanza segreta trovata garantisce un punto esperienza e purtroppo, rigiocare le missioni della storia vi farà ritornare con i vecchi progressi vanificando ogni sforzo compiuto. Dunque aguzzate la vostra vista e cercate fino a fondo i segreti della Oldest House, a seguire ecco dove ho trovato di preciso alcune stanze segrete:

1) dall’ufficio del direttore, salire le scale in fondo fino al terzo piano, entrare nella stanza con tutti cimeli predisposti e salire in alto utilizzando la levitazione.

2) Dal punto di controllo “Livello superiore pompe di refrigerante CSN”, seguite il percorso seguito nella missione “Tango Finlandese” e anziché scendere di sotto, come nella visione di Athi, usate la levitazione per andare a destra ed accedere alla stanza segreta con la porta sbloccabile

3) Nella scalinata del Centro ricerche, utilizzate la levitazione per raggiungere la balconata di fronte a voi, proseguite poi nel corridoio ed entrate nella stanza affetta dalla Soglia.

4) Sempre nel Centro ricerche, cercate questa volta di salire al punto più alto sfruttando le varie rientranze poste sui muri. Una volta arrivati nella balconata superiore, aprite la porta dinanzi a voi e scendete le scale, troverete la stessa stanza situata alla base delle scale, ma a differenza di quella, questa almeno è segreta.

5) Dal punto di viaggio rapido della Soglia attiva, scendete e attraversate l’area, raggiungete i bagni e guardate il soffitto, troverete una rientranza, accedete al suo interno ed otterrete un altro punto abilità.

6) Dal punto di viaggio rapido del Settore logistico, troverete subito alle vostre spalle una rientranza sul soffitto, usate l’abilità Levitazione per accedervi ottenendo così un altro punto abilità.

Sfruttando soprattutto queste stanze segrete, avrete modo di raggiungere il 100% delle abilità senza dover necessariamente completare tutte le missioni secondarie. Una volta che le avrete ottenute, sbloccherete il suddetto trofeo.

Archivista dell’Agenzia [ ]

Ottieni 120 collezionabili.

In Control vi sono in totale 250 ( o più) collezionabili da raccogliere nella Oldest House. Essi si trovano dappertutto e basta un minimo di esplorazione per ottenere ben 120 collezionabili. Per ottenere tale numero consigliamo:

Esplorare in modo approfondito ogni area di ogni settore, ogni collezionabile viene evidenziato da un pallino bianco su schermo, impossibile non notarlo.

Non appena otterrete una nuova chiave di sicurezza, aprite quelle porte a cui non avevate accesso per raccogliere eventuali collezionabili.

Con il potere della levitazione, cercate di raggiungere quei luoghi che prima non potevate esporare, come il Centro ricerche o Lettere non recapitate.

Alcuni collezionabili si ottengono con il proseguimento della storia o la scoperta di un nuovo nemico.

Control per via della sua natura da metroidvania, basa tutto sull’esplorazione, dunque approfittate di questo elemento per raccogliere quanti più collezionabili posibili durante il passaggio in un’area. Personalmente ho sbloccato questo trofeo durante la missione 6 della storia, dunque non avrete difficoltà a raccogliere 120 collezionabili. Una volta soddisfatti i requisiti, sbloccherete anche questo trofeo.

Prendere il controllo[ ]

Completa la missione 10.

Trofeo legato alla storia di Control, impossibile mancarlo.

Trofeo Platino

Direttore dell’FBC[ ]

Completa tutti gli altri obiettivi.

Complimenti! Sam Lake vi sta applaudendo!