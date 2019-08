The Suicide Squad: King Shark sarà presente?

Diverso tempo fa abbiamo discusso un rumor riguardante la probabile presenza di Michael Rooker in The Suicide Squad nei panni di King Shark. Nonostante tale voce sia stata smentita dall’attore, lo stesso regista James Gunn ha lasciato un indizio abbastanza evidente sulla presenza del personaggio DC sul suo profilo Instagram.

Si tratta di una foto postata sul suo profilo in occasione del suo compleanno, raffigurante una torta per celebrare l’occasione, con sopra un disegno difficilmente equivocabile. Esso raffigura infatti la copertina di un fumetto con protagonista l’enorme squalo umanoide dell’universo DC. A questo punto è possibile teorizzare che Rooker abbia voluto sviare i sospetti sulla sua partecipazione fino all’ufficializzazione della stessa. Oppure Shark potrebbe comunque essere incluso nella pellicola, ma venire interpretato da un altro attore.

King Shark potrebbe essere incluso nella pellicola di James Gunn

Al momento non vi è molto altro su cui discutere riguardo la faccenda, per cui non rimane altro che attendere ulteriori notizie in merito al film diretto e sceneggiato da Gunn. The Suicide Squad giungerà nelle sale italiane ad agosto del 2021.