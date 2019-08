Lake-X: test benchmark svela un processore 18-core

Sembra che siano da poco trapelate in rete informazioni riguardo la performance di un futuro processore Intel. Tale dato, apparso sul database di Geekbench 4 e riportato da Tom’s Hardware, parrebbe riferirsi al non ancora annunciato chip Lake-X, il quale risulta dotato di un’architettura 18-core.

Secondo quanto riportato dal sito il processore in questione, dal nome identificativo di Intel 0000, sarebbe appunto dotato di 18 core e 36 thread, con una frequenza base di 2.19GHz. Oltre a ciò presenta un punteggio in single core di 5387 ed uno multi-core di 54597. Secondo quanto affermato da Tom’s Hardware poi, potrebbe quindi trattarsi di un processore Cascade Lake-X, successore dell’attuale Intel Core i9-9980XE. Tale voce trova un ulteriore sostegno nelle performance poco fa analizzate, le quali sono effettivamente superiori al 9980-XE.

Intel Lake-X appare decisamente promettente

Non rimane altro quindi che attendere delucidazioni in merito alla questione da parte di Intel e sperare per il meglio.