PlayStation 5: nuovi rumor sul prezzo della console

PlayStation 5 non è stata ancora presentata ufficialmente al Mondo e dunque, per adesso il prezzo della console resta oggetto di speculazioni e rumor. L’ultimo emerso vorrebbe il costo dell’hardware non troppo eccessivo, ma comunque neanche economico come lo è stato il prezzo del suo predecessore dell’attuale generazione.

PlayStation 5 costerà 499 dollari?

L’indiscrezione lanciata da Deutsche Bank indica in 499 dollari il futuro prezzo della nuova console di casa Sony Interactive Entertainment, con tanto di costi di produzione che oscillerebbero tra i 386 e i 477 dollari. Il prezzo in euro dovrebbe dunque essere di 499 euro, sperando che il conflitto tra gli USA e la Cina non faccia lievitare il costo della console presso i nostri lidi. Se il rumor dovesse trovare conferma, la piattaforma di gioco next-gen costerà cento euro in più rispetto a quella current-gen. Difficilmente invece il prezzo in dollari verrà convertito in euro (conversione 1:1) e dunque, l’hardware non verrà proposto in Europa a 450 euro.