Game of Thrones: George R. R. Martin assicura che il finale della serie non cambierà la conclusione dei libri

Game of Thrones (qui trovate il nostro prospetto dell’ottava stagione) è terminata ufficialmente da qualche mese e si è portata dietro tantissime critiche del pubblico nei confronti dei due showrunner, Benioff e Weiss, che secondo alcuni spettatori avrebbero confezionato un finale inconcludente. Ma in tutto questo, la conclusione della serie come si colloca rispetto ai romanzi? Sarà la stessa? A risponderci arriva George R. R. Martin in persona.

Game of Thrones: libri e opera televisiva differiscono

Lo scrittore, in un’intervista riportata da Variety, ha dichiarato che quello che accade nella puntata finale de Il Trono di Spade è diverso da quello che aveva in mente per i libri che sta ancora preparando. Ha poi aggiunto che tutta la popolarità del prodotto HBO ha portato ad un rallentamento della sua tabella di marcia, in quanto si sente pressato dai fan. Chissà quando vedremo effettivamente le opere cartacee dell’autore, ma intanto ci consoliamo sul fatto che prenderanno strade diverse.