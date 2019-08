Borderlands 3: la co-op a 4 giocatori si mostra in un video

Borderlands 3 torna a mostrarsi con un video inedito, incentrato questa volta sulla co-op a 4 giocatori. Il video è stato diffuso tramite i colleghi di IGN, che hanno ottenuto l’esclusiva da parte di Gearbox.

Borderlands 3: il footage inedito

Il video, disponibile in calce alla notizia, mostra il gameplay della cooperativa a 4 giocatori. Il footage è lungo 7 minuti e mostra tutti i personaggi del gioco (Flak, Zane, Amara e Moze) impegnati in una delle missione del prossimo shooter con elementi da gioco di ruolo. Nel corso della gamescom 2019 non è escluso che emergano altri dettagli in merito proprio alla co-op, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in arrivo.

