LG: brevetto mostra smartphone senza pulsanti

Negli ultimi anni gli smartphone LG hanno sempre mostrato una serie di innovazioni in ambito tecnico, in grado di distinguere tali prodotti dalla concorrenza. Dei recenti brevetti della compagnia scovati da LetsGoDigital ribadirebbero questo concetto, rivelando uno smartphone sprovvisto di pulsanti fisici di ogni tipo.

Come quindi appare evidente lo smartphone mostrato non presenta alcun tipo di pulsante fisico, incluso il sensore per le impronte digitali, probabilmente montato sotto il display dotato di cornici sottili ed un piccolo notch. Oltre a quanto detto finora ciò che cattura maggiormente l’attenzione sono le 4 fotocamere posteriori, allineate in modo da formare una sorta di rombo con al centro il flash. Nello stesso giorno LG ha poi depositato un secondo brevetto riguardante uno smartphone radicalmente diverso strutturalmente parlando. Esso presenta infatti diversi pulsanti, tra i quali uno appare decisamente peculiare, poiché posto in fondo al corpo del device.

Tale tasto potrebbe essere adibito al comparto fotografico, poiché potrebbe attivare l’otturatore mentre lo smartphone è in posizione orizzontale. Inoltre figurano cornici ancora più sottili ed un notch praticamente inesistente, insieme ad una singola, decisamente ampia, camera posteriore, circondata da un misterioso cerchio.

LG potrebbe dire addio ai pulsanti fisici

Entrambi i progetti potrebbero vedere la luce nel corso dei prossimi anni, per cui non rimane che attendere ulteriori notizie in merito da parte della casa di produzione.