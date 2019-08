Yakuza 3: la localizzazione in inglese verrà annunciata alla gamescom 2019

Yakuza 3 riceverà la localizzazione in inglese. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma l’annuncio sarà diramato durante la gamescom 2019, probabilmente durante la cerimonia di apertura della kermesse tedesca.

Yakuza 3: il leak nel dettaglio

La localizzazione del gioco di casa SEGA è stata leakata tramite la schedule per le dirette streaming di Atlus. La divisione USA del publisher e sviluppatore terrà infatti una diretta per svelare la lingua inglese nel titolo, con conseguente release anche in Occidente, considerando che la remaster è già disponibile in Giappone. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.