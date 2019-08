Nintendo Indie World: presentati una marea di titoli per Switch

Nello speciale Evento Indie World tenutosi pochi minuti fa, Nintendo ha mostrato una lunga serie di titoli indipendenti in arrivo su Nintendo Switch tra l’anno corrente ed il 2020. Tra i vari giochi troviamo diversi porting, ma anche una sana dose di sorprese più o meno inaspettate.

Il primo prodotto presentato è stato Risk of Rain 2, titolo rogue-like basato sul looting e sulla cooperazione con i propri amici per fuggire da un pianeta inospitale, in arrivo nell’estate del 2019. In seguito sono stati mostrati Eastward, avventura in pixel art previsto per il 2020, Fredoom Finger, uno shoot-em up molto peculiare in arrivo nel 2019, Torchlight 2, in arrivo il 3 settembre e tanti altri giochi importanti, tra cui la Hotline Miami Collection, disponibile da oggi sull’e-shop della console ibrida e che include i primi due capitoli della saga. Nella giornata odierna sarà disponibile anche l’FPS Superhot, altro indie molto atteso dai giocatori finalmente sbarcato su Switch.

Verso la fine della presentazione è stata rivelata una carrellata di titoli, tra cui Blasphemous, Close to The Sun e Trine 4. Per concludere in bellezza, con stupore e meraviglia di molti, la grande N ha mostrato un ultimo, importantissimo titolo, in arrivo su Switch, ovvero Ori and The Blind Forest: Definitive Edition. Si tratta di un ulteriore passo in avanti della collaborazione tra Microsoft e Nintendo, che ha portato l’apprezzato platform frenetico sulla console ibrida Nintendo, in modo da emozionare fan vecchi e nuovi mantenendo perfettamente l’atmosfera del titolo.

Perfino Ori and The Blind Forest fa la sua comparsa su Switch, insieme a molti altri titoli

Ori and The Blind Forest: Definitive Edition arriverà il prossimo 27 settembre. Vi lasciamo quindi con il video dell’intera presentazione, per osservare nello specifico tutti i giochi mostrati durante l’Indie World. La nostra giornata di dirette proseguirà con gli altri appuntamenti della gamescom 2019.