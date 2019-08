Ori and the Blind Forest: annunciata la versione Switch, sarà pubblicata da Xbox!

Ori and the Blind Forest arriverà su Nintendo Switch. L’annuncio è stato diramato durante l’Indie World della casa di Kyoto, che si è conclusa pochissimi minuti fa: proprio l’ex esclusiva di casa Microsoft ha chiuso lo speciale appuntamento con i giochi indipendenti sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Lo speciale platform arriverà su Nintendo Switch in versione Definitive Edition pubblicato da Xbox Games Studio. Si tratta della prima pubblicazione di un’esclusiva Microsoft sulla console ibrida della casa di Kyoto. Il titolo verrà pubblicato il 27 settembre e girerà a 1080p e 60fps in modalità dock e 720p e 60fps in modalità portatile. Vi lasciamo al primo trailer, che trovate in calce alla notizia.

The forest of Nibel is dying, and only you can save it! Explore the world of Ori in #OriandtheBlindForest: Definitive Edition, coming to #NintendoSwitch #eShop on 9/27. #IndieWorld pic.twitter.com/F2X49NODOu

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 19, 2019