Xiaomi Redmi Note 8 sarà lanciato questo mese?

Dopo aver annunciato il suo arrivo entro tempi brevi, Xiaomi sembra aver ufficializzato il reveal del suo Redmi Note 8 per questo mese. Difatti il 29 agosto la compagnia presenterà il suo Redmi TV da 70 pollici, probabilmente insieme al nuovo smartphone in discussione.

Tale voce è stata diffusa da nientemeno cheLei Jun, CEO di Xiaomi, che sul sito Weibo, quando interrogato sull’eventuale presenza del Redmi Note 8 all’evento di questo mese ha risposto con un emoji del pollice alzato. Si tratta dunque di una risposta affermativa? Potrebbe certamente essere, ma d’altro canto una semplice icona non costituisce una dichiarazione ufficiale, perciò dovremmo aspettare ulteriori conferme da parte della casa di produzione cinese.

Redmi Note 8 potrebbe debuttare il prossimo 29 agosto

Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 29 agosto per conoscere la verità riguardo la situazione e sperare per il meglio.