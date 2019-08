NBA 2k20: Idris Elba nel nuovo trailer della gamescom

Continua ad andare avanti l’Inside Xbox alla gamescom 2019. ora è il turno di NBA 2k20, con un nuovo trailer per l’evento di Colonia, che mostra la modalità MyCAREER; tra gli attori protagonisti c’è Idris Elba.

NBA 2k20: ecco il trailer When The Lights Are Brightness

La modalità racconta la carriera di un giocatore sia in campo che fuori, ed è prodotta dalla SpringHill Entertainment di LeBron James, presente anche nella storia. Qui sotto potete vedere il video, dal titolo The Lights are Brightest.

