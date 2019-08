Gears 5: mostrata la modalità Horde e altre novità

Durante l’Inside Xbox, è ora il turno dell’attesissimo Gears 5. Nello specifico viene mostrata per la prima volta la modalità Horde, che potete vedere in fondo alla notizia. Insieme al trailer è stata fatta vedere una lunga sessione di gameplay. Ma sono state mostrate anche altre curiosità del titolo di The Coalition.

Gears 5: annunciato l’Halo Reach character pack

L’Halo Reach character pack è stato inoltre annunciato, e includerà i personaggi Emile-A239 e Kat-B320 dal titolo realizzato da Bungie su Xbox 360 e in arrivo su PC e Xbox One quest’anno (video in fondo alla notizia). Ricordiamo che il titolo di The Coalition sarà disponibile dal 10 settembre. Qui sotto potete vedere tutti i filmati. Nel secondo potete vedere lo Studio Head, Rod Fergusson, e il Multiplayer Design Director, Ryan Cleven, che parlano di Horde.

Gears 5: Limited Edition Xbox One X e Kait Diaz Controller

Un altro video mostra invece come sono stati fatti il controller di Kait Diaz e la Limited Edition per Xbox One X. Oltretutto, sono stati aperti i pre-ordini del gioco anche su Steam.

