Xbox Game Pass: annunciati nuovi titoli

All’Inside Xbox sono stati annunciati nuovi giochi in arrivo sull’Xbox Game Pass, il popolare servizio di Microsoft. Ebbene, veniamo a conoscenza che tre di essi sono disponibili a partire da oggi: Age of Empire Definitive Edition (PC), Devil May Cry 5 (Xbox One), Stellaris (Xbox One).

Invece, per quanto riguarda i restanti titoli, di seguito vi riportiamo le date del loro ingresso nel servizio di Microsoft:

An awesome new batch of games are coming (very) soon to @XboxGamePass starting today with Devil May Cry 5, Age of Empires: DE, and Stellaris: Console Edition. Get all the details here on Xbox Wire. https://t.co/h3IBcmFYUP #gamescom

