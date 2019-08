Orcs Must Die 3: annunciato ufficialmente, sarà esclusiva Google Stadia

Orcs Must Die 3 è ufficialmente realtà. L’annuncio ufficiale è arrivato durante il nuovo Stadia Connect e non è una casualità: il nuovo gioco di casa Robot Entertainment sarà infatti una esclusiva della piattaforma di Mountain View.

Orcs Must Die 3: ecco il primo trailer

Nel nuovo capitolo del franchise sopravvivere non sarà semplice. Come spiegato da Robot Entertainment infatti l’esclusiva Stadia sarà il gioco più difficile della serie mai realizzato fino ad oggi. Al momento la data di uscita ufficiale è ancora sconosciuta, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito. Vi lasciamo al trailer, disponibile subito qui in basso.

