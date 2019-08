gamescom 2019: il recap dell’Opening Night Live

La gamescom 2019 si è aperta ufficialmente con la sua Opening Night Live, ossia la cerimonia d’apertura, presieduta e presentata da Geoff Keighley. La serata si apre subito con un filmato world premiere della modalità Campagna di Gears 5, con tanto di immagini in-game riprese da vari spezzoni, tra cut-scene e gameplay. Subito dopo è stato proposto del gameplay dalla modalità Orda. Subito dopo è stato annunciato con un breve teaser trailer (sempre world premiere) Comanche, teaser trailer seguito poi dal gameplay vero e proprio. Il titolo targato THQ Nordic ci metterà al comando di elicotteri, coadiuvati da alcuni droni.

gamescom 2019: arriva Need for Speed Heat

La scena è stata poi presa da Electronic Arts e Need for Speed Heat, che si è finalmente mostrato nel suo primo gameplay ufficiale. Si torna dunque a guidare i bolidi in corse illegali e inseguiti dalla polizia locale. Mostrato anche il sistema di personalizzazione dei veicoli, che potranno essere modificati quasi totalmente. Inoltre, è stata annunciata la companion app ufficiale, già disponibile per il download. Dall’asfalto si passa poi allo spazio: Kerbal Space Program 2 è stato annunciato con tanto di primo trailer ufficiale. Purtroppo però di gameplay non è stato mostrato nulla. Little Nightmares 2 è stato il gioco successivo ad apparire su schermo: il primo trailer ci dice che il titolo di tarsier Studios arriverà nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

gamescom 2019: mostri e predatori

Le world premiere continuano con il primissimo gameplay di Predator Hunting Grounds, il multiplayer asimmetrico che mette a confronto un team di soldati contro il micidiale predatore. Purtroppo però il filmato è durato meno di un minuto. Da un mostro si è passati a più mostri: Monster Hunter World si è preso la scena con un nuovissimo trailer dell’espansione Iceborne, dove è stato proposto un combattimento contro una delle nuove temibili creature che affronteremo nel territorio ghiacciato. The Cycle è invece un nuovo sparatutto in prima persona con meccaniche PvP e PvE, disponibile in accesso anticipato su PC tramite l’Epic Games Store. Qualche minuto dopo è toccato a Life is Strange 2 proporre del suo quarto episodio, in arrivo il 22 agosto 2019.

gamescom 2019: arriva la nuova IP di SEGA

La serata è andata avanti con SEGA, che in una nuova world premiere ha presentato la sua nuova IP Humankind, uno strategico atteso nel 2020, ma non sappiamo su quali piattaforme perché non ancora svelate. Da uno strategico si passa ad un FPS, anzi, ad un attesissimo FPS. Borderlands 3 ha catturato l’attenzione di tutti, mostrandosi in nuovi spezzoni di gameplay. Subito dopo è stato il turno di Everspace 2 e del suo trailer-gameplay world premiere, dove son ostati proposti alcuni spezzoni del sequel del titolo spaziale. Per giocarci però bisognerà attendere ancora un po’, perché arriverà nel 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

gamescom 2019: The Witcher 3, FIFA 20 Volta e Disintegration

La cerimonia di apertura ci ha regalato un nuovo trailer di The Witcher 3 per Nintendo Switch, che al suo interno includeva anche la data d’arrivo sull’ibrida di Nintendo: 15 ottobre 2019. La palla è poi passata a FIFA 20 (scusate il gioco di parole) e alla sua modalità Volta, priva di regole: Electronic Arts ci ha offerto un primo sguardo alla modalità Storia del gioco. Disintegration ha fatto la sua apparizione in video: il titolo dei creatori di Halo è stato il protagonista del trailer della gamescom, che ha però proposto immagini non tratte dal gioco finale, sia per quanto riguarda scene d’intermezzo, sia per quelle del gameplay. Il gioco arriverà nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

gamescom 2019: altra carrellata di titoli all’Opening Night Live

THQ Nordic è “salito sul palco” dell’ONL, mostrando un gameplay di Darksiders: Genesis, l’action-RPG spin-off della serie principale. Il filmato però è stato decisamente breve. Subito dopo è stata Google Stadia e il suo titolo di lancio Gylt a godere della scena: il gameplay del titolo ha lasciato tutti con il fiato sospeso per tutta la durata del video. Il survival di Tequila Works sarà disponibile soltanto sulla piattaforma di gaming di Google. La cerimonia prosegue poi con Destiny 2 e la sua espansione “Ombre dal profondo” (Shadowkeep): la nuova world premiere è tutta sua e ci ha offerto un nuovo trailer mai visto prima. Da Destiny passato ad un titolo horror chiamato Remothered: Broken Porcelain, che altri non è che il sequel di Remothered: Tormented Fathers. Il gioco arriverà nel 2020 su tutte le console e su PC. Pochi secondi dopo è stato proposto un video con alcuni dei titoli in arrivo su Epic Games Store, tra cui l’attesissimo Shenmue III e Magic The Gathering: Arena.

gamescom 2019: Sony ha acquisito Insomniac Games

Con una breaking news, Keighley ha annunciato l’acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony Interactive Entertainment. Il seguente filmato invece ha proposto la nuova avventura interattiva esclusiva per PlayStation 4, Erica, disponibile fin da subito sulla console di Sony. Anno: 1800 ha deciso poi di prendere le luci dei riflettori, svelando i suoi DLC pronti a sbarcare sul gioco entro la fine del 2019 e il free update “ciclo giorno e notte”. Port Royale 4 è invece un nuovo titolo piratesco, che con un trailer di è presentato alla gamescom: arriverà nel 2020 su console e PC. La seguente world premiere è stata Iron Harvest 1920, atteso l’1 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

gamescom 2019: finalmente Death Stranding

Con l’avvicinarsi della fine dell’evento, sono stati calati i pezzi pesanti. A partire da Call of Duty: Modern Warfare e la sua build PlayStation 4. Il trailer-gameplay proposto era infatti incentrato sull’Alpha PS4 e sui contenuti accessibili per questa versione. La scena finale però è stata tutta per Hideo Kojima, che ha aftto la sua apparizione fisica sul palco dell’Opening Night Live. Il maestro ha introdotto un nuovo personaggio presente in Death Stranding, ossia Mama, con tanto di nuova cut-scene mostrata. A quanto pare questo personaggio si occupa del suo bambino, che però si trova sfortunatamente “dall’altro lato”. Lo spazio dedicato al titolo PlayStation 4 però non è finito qui: è stato infatti mostrato un secondo video (molto lungo) con protagonisti Sam Bridges (Norman Reedus) e Deadman (Guillermo del Toro). Ma Kojima non poteva lasciare i presenti senza mostrare nulla del gameplay e infatti, per la prima volta in assoluto è stato proposto il gameplay vero e proprio del gioco, nonostante le immagini proposte non siamo il prodotto finale che verrà proposto al day-one. Abbiamo potuto ammirare Sam svegliarsi da un pisolino, urinare, arrampicarsi su di una scala e consegnare un pacco ad un NPC con le fattezze di Geoff Keighley, che dunque sarà presente nel gioco. A quanto pare il neonato presente del Pod avrà la capacità di piangere, magari attirando i nemici circostanti. Sam potrà però calmarlo e riportare la situazione alla normalità. Death Stranding ha di fatto chiuso la prima Opening Night Live della gamescom 2019.