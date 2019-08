Insomniac: Sony acquista lo studio di sviluppo, ecco l’annuncio

Insomniac, gli sviluppatori di Marvel’s Spider-Man e del franchise di Ratchet & Clank, sono stati acquistati da Sony per la divisione PlayStation. L’annuncio è stato diramato tramite un tweet e diramato durante la gamescom 2019.

Al momento le cifre dell’accordo non sono ancora note. Da adesso in avanti il team di sviluppo potrà solamente sviluppare giochi per PlayStation 4 e successive console del colosso giapponese. Un sequel di Sunset Overdrive, dunque, è praticamente da escludersi a priori.

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k

— PlayStation (@PlayStation) August 19, 2019