Death Stranding: mostrati nuovi trailer su Mama e Deadman e nuovo gameplay

Durante l‘Opening Night Live arriva uno dei momenti più attesi. Sul palco sale Hideo Kojima. Dopo un filmato che fa vedere le varie comparse ai Game Awards, Kojima mostra dei personaggi che saranno presenti nel titolo. In primis tocca a Mama, interpretata da Margaret Quallay, un personaggio che ha il proprio figlio nato nell’altro mondo. Poi viene mostrato un altro filmato che mostra Deadman (Guillermo del Toro) e il Bridge Baby. Successivamente viene mostrato un nuovo trailer sul gameplay.

Nello stile tipico dei trailer “alla Kojima” si vede prima Sam che fa… un po’ di pipì (che può essere usata per far crescere dei funghi), dopodiché viene mostrata una fase di gioco di diversi minuti, che potete vedere nell’ultimo video qui sotto; tra le feature, una in cui si può cullare il bambino “scuotendo” il dual shock, senza però doverlo agitare troppo. Nel video si vede anche un personaggio interpretato dallo stesso Geoff Keighley. Buona visione con i filmati qui sotto.