gamescom award 2019: ecco tutti i vincitori della kermesse

In queste ultime giornate la città di Colonia si è tramutata nuovamente nel centro nevralgico del videogioco a livello internazionale; oggi più che mai. Non a caso, l’organizzazione di devcom ha svelato in esclusiva mondiale i cosiddetti HEROES Award, che sono stati infine assegnati alle figure più meritevoli all’interno dell’industria videoludica. Senza contare ovviamente il mercato dello sviluppo indipendente, che anche in quest’annata è stato valorizzato enormemente grazie ai classici Indie Awards. Ma se c’è un riconoscimento che è rimasto davanti agli occhi di tutti, quello è sempre rimasto fisso sui gamescom award. E anche quest’anno, a seguito di una votazione popolare tra migliaia di giocatori diversi, la kermesse tedesca ha avuto modo di rilasciare i numeri ufficiali dei partecipanti e le loro scelte, con alcuni risultati inattesi!

gamescom award: tutte le scelte dei giocatori da Colonia

Tra le sorprese di questa premiazione vi è indubbiamente Ubisoft che, insieme a Sony Interactive Entertainment, ha vinto il maggior quantitativo di statuine: 3 per altrettante categorie vinte nel gioco e ben 2 per l’azienda di Montreuil. Tra queste, va considerato il contesto dei gamescom award, che si è sviluppato durante l’Opening Night Live con Geoff Keighley. Tra nove generi e cinque categorie di piattaforme, l’evento è stato seguito da oltre 1.500 spettatori in loco e online e ha ricevuto oltre 160 richieste dai fan, che sono state inoltrate allo Stiftung Digitale Spielekultur (Digital Game Culture Foundation).

Oltretutto i gamescom award sono ancora lungi dall’essere finiti, con una preparazione dedicata che chiuderà le premiazioni della fiera durante il giorno di sabato; nello specifico sarà alle 15:30 su [email protected], nella hall 7. In attesa delle votazioni dalla giuria, che decreteranno le ultime categorie dei gamescom award, vi lasciamo ai titoli che hanno vinto le loro rispettive statuine.

Category Group: Genre

Best Action Adventure Game – Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment

Best Action Game – DOOM Eternal, ZeniMax Germany

Best Family Game – Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Best Racing Game – Grid, Codemasters

Best Role Playing Game – Wasteland 3, Koch Media

Best Simulation Game – Planet Zoo, Frontier

Best Sports Game – Roller Champions, Ubisoft

Best Strategy Game – Desperados III, THQ Nordic

Most Original Game – Dreams, Sony Interactive Entertainment

Category Group: Platform

Best Microsoft Xbox One Game – Gears 5, Microsoft

Best Nintendo Switch Game – The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo

Best Sony PlayStation 4 Game – Dreams, Sony Interactive Entertainment

Best Mobile Game – Battle Chasers: Nightwar – Mobile Edition, HandyGames

Best PC Game – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft