Rambo 5: rivelata una nuova immagine del film

Rambo 5 rappresenta il grande ritorno cinematografico di Sylvester Stallone nei panni di John Rambo, uno dei personaggi più iconici del cinema action. In questo capitolo vedremo di nuovo in azione il veterano del Vietnam, che negli ultimi anni si era ritirato in Arizona, ma il rapimento di una giovane lo fa nuovamente combattere.

Rambo 5: la foto della pellicola

Da poco tempo, sul profilo ufficiale dello storico interprete di Rocky, è apparsa una nuova foto dell’opera che anticipa l’arrivo di un altro trailer, previsto per la giornata di oggi. In attesa del filmato, vi lasciamo quindi all’immagine, che trovate qui sotto, in calce all’articolo.

