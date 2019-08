INFINITO Project: VIGAMUS Academy, Vantan Game Academy e SUDA51 svelano il progetto a devcom 2019

Durante uno speech tenutosi a devcom 2019 e intitolato “INFINITO Project: A Bridge between Japan and Europe”, VIGAMUS Academy / Link Campus University, Vantan Game Academy e SUDA51 hanno mostrato al pubblico i titoli e le idee dietro a INFINITO Project. Questo piano congiunto tra le due associazioni, oltre alla supervisione diretta di Goichi Suda (autore, tra le altre cose, di No Home Heroes, killer7 e The Silver Case), ha dato modo agli studenti di realizzare due titoli distaccati: da una parte Lullaby e dall’altra, invece, Cosmo Express.

Oltre ad aver evidenziato l’importanza della comunicazione tra gli studenti italiani e giapponesi, entrambi sono andati avanti nella discussione sul tema dei progetti videoludici all’interno dell’ambiente accademico, concludendo con la speranza di poter lavorare ancora su delle nuove, grandi collaborazioni.

Entrambi i team hanno inoltre discusso di Lullaby e Cosmo Express per svelare retroscena, difficoltà riscontrate e dettagli relativi allo sviluppo dei due videogiochi; una discussione che ha anche rivelato le prossime destinazioni di INFINITO Project, il quale sarà poi presente a Tokyo Game Show e Gamerome – Rome Developers Conference. In attesa dei nuovi appuntamenti, vi ricordiamo che Lullaby e Cosmo Express saranno liberamente giocabili all’interno di gamescom, aperta al pubblico dal 21 al 24 agosto 2019.