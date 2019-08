Intellivision Amico: le reazioni dei fan alla gamescom 2019

Alla gamescom 2019 di Colonia Intellivision Entertainment ha dato il via alle danze, mostrando in azione in un (breve) trailer i primi giochi in sviluppo per l’Intellivion Amico. Si notano alcuni classici cari ai collezionisti (Armor Battle, Astrosmash, Nightstalker, Snafu…) e per tutti i giochi la possibilità, come promesso dall’azienda, di coinvolgere due, quattro o più giocatori in ogni momento inserendosi nell’azione in corso.

Intellivision Amico: gli utenti potenziali della console apprezzano i primi giochi mostrati alla gamescom 2019

Dopo lunghe disquisizioni in merito alla filosofia family oriented della nuova console, il turning point per accendere i riflettori su Amico erano quindi i giochi, molto attesi a causa dell’atteggiamento riservato del precedente E3, dove vennero mostrati solo in sala privata.

Molti utenti dei forum in questi mesi avevano paventato un possibile approccio retro e tecnologicamente non entusiasmante, ma le immagini viste hanno mostrato una grafica moderna abbinata alla immediatezza tipica dei giochi originali. E’ proprio l’aspetto della semplicità che viene ripetutamente evidenziato come fattore di appeal.

Tramite filo diretto con Tommy Tallarico, CEO di IE, abbiamo anche potuto appurare alcuni ulteriori dettagli: Auto racing supporterà 8 giocatori in multiplayer tramite un’app sui cellulari; l’ottimo fondale di Shark Shark visto nel trailer è in realtà parte integrante del gioco, interagente con i personaggi, e infine l’immagine del gioco del delfino da molti abbinata a Fathom è in realtà una nuova esclusiva che coinvolge gli sviluppatori dell’originale Ecco the Dolphin!

Un’ondata di nostalgia quindi sta spingendo la barca di IE in questo inizio di viaggio. Rimane da capire se l’essenza di Amico susciterà l’interesse dei giocatori giovani, oltre a quello, forse già conquistato, dei genitori.

