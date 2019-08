Remnant From the Ashes: disponibile ora, ecco il trailer di lancio

Da oggi 20 agosto è disponibile, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Remnant From the Ashes, action gdr sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Perfect World Entertainment. Per l’occasione, è stato pubblicato un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Remnant From the Ashes: l’ultimo residuo di umanità in un mondo nel caos

Il titolo in questione, disponibile al prezzo di 39,99 euro, è un gdr focalizzato sulle armi da fuoco, in terza persona, per partite anche in co-op online fino a tre giocatori. I mondi sono generati in modo dinamico e sempre mutevoli, con oltre 100 nemici diversi e 20 boss da affrontare. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.

