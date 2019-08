The Dark Pictures Athology: il trailer gamescom introduce Man of Medan

Durante la gamescom 2019 di Colonia, Bandai Namco ha deciso di mostrare un nuovo, breve, filmato di The Dark Pictures Athology. Il video introduce il primo capitolo dell’antologia, Men of Medan.

The Dark Pictures Athology Men of Medan: tanti misteri dietro una nave scomparsa

Come mostra il filmato, nel 1947 una nave è scomparsa, con tutto l’equipaggio segnalato come morto, e nel 2019 si verrà a scoprire quale sarà il motivo. In attesa della nostra recensione, vi ricordiamo che il titolo sviluppato da Supermassive Games sarà disponibile dal 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.