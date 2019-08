Pokemon Spada e Scudo: la regione di Galar nel trailer dalla gamescom

Pokemon Spada e Scudo torna a mostrarsi alla gamescom di Colonia. Il team di sviluppo Game Freak sta lavorando sodo per mandare avanti i due titoli, e per questo non è fisicamente presente alla rassegna di Colonia. Però per tutti i fan in attesa, hanno però voluto mostrare nuove immagini di gioco con un filmato.

Pokemon Spada e Scudo: laboratori, volotaxi e centro Pokemon in una città della regione di Galar

Nel video, pubblicato anche da Nintendo Italia (e con sottotitoli), viene mostrata una città della regione di Galar, con il suo laboratorio Pokemon, dove la professoressa Flora studia il fenomeno Dynamax. A parlare è Shigeru Ohmori, game director dei titoli, che descrive anche il sistema dei Volotaxi, per poi mostrare il centro Pokemon e il negozi di vestiti. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che i titoli usciranno il 15 novembre su Nintendo Switch.