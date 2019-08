Cyberpunk 2077: ecco nuove immagini dalla gamescom 2019

CD Projekt Red ha mostrato nuove immagini dedicate interamente a Cyberpunk 2077, provenienti dalla gamescom 2019 di Colonia, kermesse che si terrà dal 20 al 24 agosto. Inoltre, vi ricordiamo che recentemente l’ultima fatica dello studio polacco arriverà anche su Google Stadia, dove allo Stadia Connect è stata ufficializzata l’uscita della produzione anche sulla piattaforma di Google.

Di seguito, vi riportiamo la descrizione ufficiale del prodotto:

Nel 2077, l’America è a pezzi. I megacorpi controllano la vita in tutti i suoi aspetti dagli ultimi piani delle loro altissime fortezze. Al di sotto, bande di spacciatori di droga, spacciatori di tecnologia corrono per le strade. Il mondo in mezzo è dove la decadenza, il sesso e la cultura pop si mescolano con il crimine violento, l’estrema povertà e l’irraggiungibile promessa del sogno americano.

In un mondo dove non hai futuro, ciò che conta è che tu controlli chi sei. Per sopravvivere e proteggere la propria indipendenza, si modifica il proprio corpo con un cyberware avanzato e si accettano lavori che gli altri non oserebbero mai. Scegliete di vivere liberi, legati da nessun sistema o controllo le uniche regole che obbedite sono le vostre. Perché sei un Cyberpunk.

In Cyberpunk 2077 si gioca come V, una pistola a noleggio in aumento e hai appena ottenuto il tuo primo contratto serio. In un mondo di guerrieri di strada, netrunner esperti di tecnologia e salvatori di vita aziendali, oggi fai il tuo primo passo per diventare una leggenda urbana.