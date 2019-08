Dying Light 2 Anteprima dalla gamescom 2019

Dying Light 2 Anteprima | È innegabile: Dying Light 2 è uno dei titoli più desiderati e attesi del prossimo anno. La fama – così insediata tra gli appassionati – non è di certo casuale: il primo capitolo, infatti, riuscì a convincere la nutrita fan base grazie ad un gameplay variegato e dinamico, il quale rappresentava il nocciolo della produzione e la sorgente da cui sgorgava tutto il poteniziale del brand, edificato su combattimenti all’arma bianca piuttosto aggressivi e su un funambolico parkour in grado di fornire spessore alle scorribande perpetrate sulla mappa di gioco. Il vero punto debole del capostipite fu però la componente narrativa, la quale risultò piatta, poco caratterizzata e non poi così tanto incisiva. Proprio per i motivi prima citati, quando Dying Light 2 venne annunciato con la presenza di Chris Avellone a dirigere il costrutto narrativo, una fiammella nascosta nei meandri dell’animo di milioni di fan si accese. Grazie alla gamescom 2019 abbiamo potuto osservare nuovamente in azione Dying Light 2, malgrado si trattava della stessa build dell’E3 2019: nonostante ciò, una seconda visione ci ha permesso di comprendere meglio molteplici aspetti del titolo, pertanto non potevamo esimerci dal realizzare un secondo articolo su quanto assaporato sul suolo tedesco.

Come abbiamo specificato poc’anzi, la demo della gamescom 2019 era sostanzialmente la stessa scrutata con attenzione durante la fiera losangelina: avendo già realizzato un’analisi particolarmente approfondita, in questo articolo cercheremo di sottolineare alcuni aspetti emersi durante il nuovo approccio alla produzione, con l’obiettivo di comprendere le reali potenzialità dell’action in prima persona. Sicuramente ciò che emerge ancora una volta in maniera lapalissiana è la straordinaria libertà decisionale concessa al giocatore, la quale non apparirà “banalmente” come un modo per indirizzare la narrazione in base ai nostri desideri, ma consentirà addirittura di modificare sensibilmente la conformazione del territorio: difatti nella demo da noi osservata, a seguito di vicende che preferiamo non spoilerarvi, la scelta di attivare delle pompe dell’acqua ha permesso l’abbassamento del livello di liquidi in specifiche zone, rendendo agibili le aree prima inaccessibili. Potenzialmente questa potrebbe davvero rappresentare l’unicità di Dying Light 2, capace di rendere l’esperienza di gioco fortemente costruita sulla moralità del player.

L’altro elemento semplicemente stupefacente del secondo capitolo della saga si è rivelato essere – ovviamente – il parkour: ciò che abbiamo visto ha superato ancora una volta tutte le nostre aspettative, tanto che probabilmente per godersi appieno l’esplorazione bisognerà padroneggiare al meglio i movimenti sguscianti del protagonista, i quali ci sono apparsi enormemente affascinanti ma anche terribilmente complessi. Stando a quanto riferito dagli sviluppatori, ogni singolo oggetto, piattaforma o scala presente nel gioco sarà interagibile, consentendo così al fruitore di scegliere il percorso ritenuto migliore. Difatti non esiste una via “migliore” per raggiungere un determinato territorio: sicuramente potrà essere identificato un sentiero maggiormente sicuro e privo di feroci mangiacarne pronti a cibarsi di noi, ma tutte le strutture potranno essere impiegate per raggiungere il luogo designato. Un vero tripudio di game e level design.

Ovviamente, in questo marasma di meccaniche di gioco non dobbiamo dimenticarci del combat system, il quale è stato ampliato e smussato interamente: il protagonista avrà, infatti, a disposizione una serie di schivate decisamente più fluide ed efficaci rispetto al passato, alle quali potrà abbinare attacchi leggeri e pesanti sfruttando i servigi dei più disparati oggetti contundenti. L’elemento suggestivo in tutto ciò sarà rappresentato dalla possibilità di incrementare il potenziale bellico dello strumento di morte applicando degli accessori in grado di rendere le nostre lame tremendamente devastanti: durante la demo abbiamo potuto notare delle scariche elettriche provenire dal machete brandito dal protagonista, e la curiosità di scoprire tutti gli upgrade disponibili ci stuzzica particolarmente. Infine, nell’ambito del combat system, è stata aggiunta l’opportunità di sottrarre armi da fuoco dai nemici, così da utilizzarle in battaglia – come oggetto contundente – per velocizzare la dipartita dei contendenti. Insomma, appare piuttosto chiaro come tutto l’apparato ludico sia stato ristrutturato completamente, cercando, però, di mantenere ben intatta l’anima del brand: non si poteva prendere decisione più saggia.

La primavera del 2020 è ancora lontana, ma il bagliore delle potenzialità di Dying Light 2 è già accecante: tutto sembra funzionare alla perfezione, ogni singola meccanica di gioco appare collocata al posto giusto e la componente narrativa si presenta finalmente di spessore e in grado di concedere al player una libertà pressoché infinita. Certo, i dubbi sono ancora molti, anche sotto il profilo tecnico – il quale, effettivamente, non sembra smagliante come nelle prime apparizioni della produzione – ma al momento le sensazioni sono letteralmente esaltanti.