PlayStation 5: un brevetto di Sony ne rivela l’aspetto?

Finora diverse sono state le discussioni riguardanti PlayStation 5, futura ammiraglia di casa Sony. Oltre a papabili caratteristiche tecniche e prezzo di lancio molti si sono chiesti che aspetto potrebbe avere. Ebbene un nuovo brevetto scovato da LesGoDigital, depositato recentemente dall’azienda giapponese sembrerebbe rivelare le fattezze della console.

Si tratta di un documento ufficiale depositato da Sony all’interno del database dell’OMPI (World Intellectual Property Office) il 13 agosto 2019, raffigurante il design che potete osservare qui sopra. Esso è descritto come “configurazione applicata al / nel dispositivo elettronico” ed è stato segnato all’interno del sito con il codice 14.02, lo stesso di PlayStation 4, il quale è utilizzato per “apparecchiature per l’elaborazione dei dati e apparecchiature periferiche”. Inoltre il designer del prodotto in questione è nientemeno che Yusuhiro Ootori, head of technical enginering di Sony Interactive.

Per quanto riguarda il design invece, esso risulta quantomai peculiare ed interessante. Il dispositivo presenta infatti un corpo massiccio dalle forme arrotondate, decisamente ricolmo di fori per la ventilazione. Presenta poi una sorta di rientranza estesa nella parte superiore, la quale forma la lettera V, la quale potrebbe essere intesa come il numero 5 romano. Oltre a ciò risulta evidente un ingresso per i dischi con sopra ben 5 piccoli cerchi, accanto al quale sono incluse ben 6 porte USB estremamente vicine tra loro. Infine sopra queste ultime figura un grosso pulsante tondo, probabilmente quello di accensione.

PlayStation 5 appare radicalmente diversa dai suoi predecessori

Naturalmente non vi sono conferme che si tratti del design finale della console, ne tanto meno che il progetto rappresenti in realtà una periferica VR o AR da collegare alla futura console. Non rimane quindi che attendere ulteriori delucidazioni da parte dell’azienda giapponese e sperare per il meglio.