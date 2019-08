Underwater: diffuso il trailer ufficiale

Da non molto tempo 20th Century Fox Italia ha pubblicato sul suo canale YouTube il primo trailer ufficiale di Underwater. Si tratta di una pellicola action thriller con tinte horror ambientata sott’acqua in una speciale base di ricerca sottomarina, con protagonista Kristen Stewart.

All’interno del video, che trovate in fondo a questo articolo, viene fin da subito menzionato il fatto che il gruppo di personaggi principali si trova a 5000 miglia dalla terra ferma e a ben 7 miglia sotto il livello del mare. Durante delle operazioni a scopo scientifico non meglio specificate una serie di strane creature sono state sfortunatamente svegliate dal loro sonno e minacciano l’intero impianto, che inizia a cadere a pezzi. Da questo punto in poi sembra che l’obiettivo del gruppo di ricercatori sia scappare dalla trappola sottomarina nel quale sono stati costretti, sopravvivendo agli spaventosi mostri marini.

Underwater sembra riprendere il concept di Alien, ambientando il tutto sott’acqua

L’uscita di Underwater è prevista in America per il 10 gennaio 2020. Non rimane altro che lasciarvi allo spaventoso trailer ed augurarvi buona visione.