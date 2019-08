Marvel’s Avengers Provato dalla gamescom 2019

Marvel’s Avengers Provato | Che il brand Avengers sia uno dei marchi più forti e coinvolgenti degli ultimi anni è chiaramente un dato di fatto: ciò che è stato compiuto con il Marvel Cinematic Univers è oggettivamente un unicum nel mondo dell’intrattenimento, in grado di coinvolgere nei meandri delle vicende dei supereroi americani un numero di persone sconfinato, anche tutti quei fruitori che avevano vissuto passivamente le gesta degli amati combattenti. Malgrado il successo dell’MCU sia consolidato già da una decade, incarnazioni videoludiche supereroistiche di spessore – eccezion fatta per Spider-Man di Insomniac – non sono state sostanzialmente mai realizzate, e questo non a caso: trasporre videoludicamente “soggetti” così radicati nel “folklore” popolare rappresenta un’impresa titanica, senza contare l’estrema difficoltà nel gestire e bilanciare sapientemente il gameplay di personaggi così “prestanti”. Malgrado dubbi e perplessità, la nipponica Square Enix – servendosi di uno dei team più talentuosi in proprio possesso – ha deciso di lanciarsi a capofitto in un progetto estremamente occidentale, non proponendo né uno, né due, né tre supereroi, bensì cinque tutti insieme, concependo per la prima volta un prodotto videoludico su una delle istituzioni del fumetto: gli Avengers. Grazie alla kermesse tedesca, abbiamo avuto l’opportunità di cimentarci in una demo piuttosto corposa di Marvel’s Avengers, grazie alla quale abbiamo potuto comprendere a fondo le peculiarità e le caratteristiche del progetto: il risultato? Sorprendente.

Il team al completo.

Marvel’s Avengers: una sorpresa

I dubbi nei confronti di Marvel’s Avengers sono sempre stati molteplici e particolarmente asfissianti: il team di sviluppo riuscirà a gestire egregiamente il folto gruppo dei Vendicatori? Il gameplay apparirà vario e stratificato o sarà principalmente scriptato? Come apparirà la progressione di abilità e upgrade? Tutte domande lecite e comprensibili, che fortunatamente hanno trovato in parte riscontro nella demo da noi testata. Partiamo con ordine. L’obiettivo della produzione è quello di narrare le vicende degli Avengers, non analizzando le classiche gesta del gruppo alle prese con il villain di turno con il solo obiettivo di salvare il mondo; lo scopo della software house, infatti, è più ambizioso: scavare in profondità nelle paure dell’invincibile team, chiedendo al giocatore di salvare la compagine da una fine che sembra inevitabile. È sicuramente presto per parlare dettagliatamente della componente narrativa, anche perché abbiamo visto fin troppo poco per giudicare in maniera approfondita, ma la prospettiva scelta da Crystal Dynamics è sicuramente suggestiva: in caso il team riuscisse a gestire perfettamente i tempi di ogni eroe, circondando la storia tanto di situazioni esaltanti quanto di momenti più intimi e personali, allora ci potremmo davvero trovare dinnanzi ad un prodotto con una propria anima e una distintiva intelaiatura narrativa.

Passando al nocciolo dell’articolo e parlandovi delle questioni che maggiormente preoccupavano i fan, possiamo fin da subito rassicurarvi: il gameplay di Marvel’s Avengers – pur essendo volutamente spettacolare e per questo intrinsecamente scriptato – è riuscito a convincerci, proponendo sì la classica formula del Free Flow System coniata dagli Arkham, ma rimescolandola con alcuni elementi unici e caratteristici della produzione. Partiamo dalla base: ogni singolo eroe a nostra disposizione, ovvero Thor, Vedova Nera, Iron Man, Hulk e Capitan America, godrà di un moveset unico, contraddistinto da attacchi leggeri e pesanti, i quali – una volta diminuita la vita del nemico – garantiranno una finisher in grado di eliminare definitivamente i contendenti. Insomma, come vi dicevamo, nessuna novità particolare, ma fortunatamente è proprio qui che Marvel’s Avengers offre qualcosa di inedito: ogni singolo combattente, difatti, possederà due abilità uniche, capaci di risolvere velocemente la maggior parte degli scontri. Anch’essi, come tutta la giocabilità della produzione, propenderanno per una sfarzosità visiva pronunciata, garantendo sia un eccezionale potenziale bellico che una gradevole e inebriante sensazione di strapotere. Iron Man, per esempio, sferrerà un poderoso laser proveniente direttamente dalla propria cella energetica, Capitan America lancerà l’indistruttibile scudo sfruttando l’effetto rimbalzo, mentre Thor usufruirà di tutto il potenziale del Mjolnir scagliando mirabolanti fulmini e saette. Insomma, seppur ci troviamo nelle primissime fasi di gioco, – e pertanto ci risulta difficile valutare globalmente il sistema di combattimento – possiamo afferrane con certezza che il lavoro svolto da Cristal Dynamics possiede una propria identità e ragion d’essere.

Iron Man pronto alla battaglia.

Un gameplay stratificato

Gli sviluppatori, inoltre, ci hanno promesso che quanto visto rappresenta soltanto la superficie di ciò che sarà effettivamente il combat system di Marvel’s Avengers, in quanto vi sarà la possibilità di sbloccare nuove mosse ed abilità mediante un apposito skill tree, aggiungere i “Gear” alle tute dei nostri beniamini, con i quali incrementare le statistiche in combattimento, e personalizzare interamente l’estetica degli eroi dando libero sfogo alla nostra vena creativa, senza dover considerare ulteriori parametri che avrebbero reso la produzione eccessivamente verbosa e complicata. Ovviamente è fin troppo presto per giudicare, ma se il buon giorno si vede dal mattino, allora ci troviamo dinanzi ad un prodotto valido, longevo e variegato.

L’elemento, però, veramente sorprendente della produzione riguarderà la profonda scissione esistente tra singleplayer e multiplayer: difatti Marvel’s Avengers permetterà ai fruitori, mediante il “War Table”, di scegliere se dirigere le proprie attenzioni nei confronti delle missioni legate alla storia – le quali potranno essere completate soltanto in giocatore singolo – oppure dedicarsi alle Warzone Mission, portabili a termine con il supporto di altri player. Questa evidente distanza tra le due componenti è stata chiaramente pensata per due motivi: consentire al prodotto di espandersi progressivamente garantendo al contempo divertimento in compagnia, e non impedire agli utenti solitari di soddisfare la propria sete di narrazione. Una scelta che condividiamo, e che può aprire ad un supporto post lancio praticamente infinito, prevedendo tanto l’aggiunta di incarichi quanto l’implementazione di nuovi supereroi.

Tecnicamente, infine, il titolo ci è sembrato piuttosto acerbo: malgrado la presenza di modelli poligonali dei personaggi davvero eccellenti e di un colpo d’occhio generale di tutto rispetto, i cali di frame rate nelle fasi più concitate avvolgevano costantemente la nostra partita, risultando a tratti particolarmente fastidiosi. Anche le animazioni di specifici attacchi ci sono sembrate poco rifinite, ma in fin dei conti ci troviamo in uno stato di pre-Alpha, pertanto di tempo per migliorare la situazione non manca.

In conclusione, Marvel’s Avengers è riuscito davvero a colpirci: grazie tanto ad una potenziale ed inaspettata profondità narrativa quanto alla presenza di un gameplay sicuramente derivativo, ma comunque contraddistinto da gustose peculiarità, il nuovo pargolo di Crystal Dynamics si prospetta una piacevole sorpresa. In più, la possibilità – per il momento solo abbozzata – di personalizzare i propri aletr-ego e di potenziarli sfruttando equipaggiamenti inediti potrebbe rivelarsi la carta vincente per rendere il gameplay maggiormente interessante e profondo. Persistono ovviamente forti dubbi sulla qualità globale della narrazione e sull’ipotetico uso eccessivo di script e azioni necessariamente guidate, ma le sensazioni appaiono comunque particolarmente positive.