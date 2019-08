MediEvil Provato dalla gamescom 2019

Il medium videoluco è un mezzo di comunicazione relativamente giovane, e per questo non sono poi molti quei prodotti in grado di solleticare la memoria dei fan di vecchia data, rimasti eternamente colpiti da design avanguardisti e lungimiranti: uno di questi, però, è sicuramente MediEvil. Malgrado la semplicità delle meccaniche di gioco e nonostante la demenzialità della trama principale, la produzione avente come protagonista Sir Daniel Fortesque è riuscita nell’arduo compito di entrare nel cuore dei fruitori, lasciando un segno indelebile in milioni di player. Proprio per le motivazioni poc’anzi descritte, non sorprende minimamente che l’attesa nei confronti del rifacimento dello storico capostipite sia semplicemente alle stelle, proprio perché – esattamente come Crash Bandicoot e Spyro – l’operazione di ammodernamento coinvolge un prodotto cult del firmamento videoludico. Mediante una corposa demo testata sullo showflor della gamescom 2019, possiamo parlarvi dettagliatamente del titolo, cercando di evidenziare tanto i pregi quanto gli evidenti difetti del prodotto.

Il simpatico protagonista alla riscossa.

MediEvil: rinascere dalle proprie…ossa

Ciò che ha reso MediEvil così importante nel panorama videoludco è sicuramente la grande accessibilità delle meccaniche di gioco, capaci di garantire a chiunque la possibilità di brandire una “colorata” spada e di compiere mirabolanti gesta sui corpi inermi degli avversari: trattandosi di un’operazione di restyinlig grafico, possiamo confermarvi che il gameplay caratteristico dell’eroe caduto in disgrazia è sostanzialmente immutato in ogni suo elemento, compresi i suoi più insignificanti orpelli. Potremo infatti equipaggiare due armi alla volta, una dedicata al combattimento melee e l’altra indirizzata nei confronti di scontri a distanza, così da fronteggiare agevolmente qualsiasi tipo di scontro. Oltre ai due strumenti di morte prima citati, avremo l’opportunità di usufruire dei servigi di uno scudo, vitale per ripararci dagli attacchi avversari. Ovviamente – così come in passato – la produzione ci concederà un numero limitato di protezioni, dovendo infatti gestire accuratamente la barra della protezione, la quale ci indicherà sempre la percentuale residua di danni ancora difendibili. Oltre ad essa, dovremo accuratamente considerare anche la salute, ripristinabile – così come la difesa – nelle celeberrime fonti di energie utili anche come checkpoint.

Ogni strumento di morte, inoltre, possederà un proprio moveset peculiare, oltre che un colpo caricato unico, così da stimolare i fruitori ad utilizzare ogni strumento contundente equipaggiabile. In più, oltre alle classiche armi, il nostro simpatico protagonista – in caso sia sprovvisto di coltelli da lancio – potrà avvalersi delle capacità del proprio fidato arto mozzato, così da lanciarlo amabilmente contro le putride creature che popoleranno il mondo di gioco. Insomma, appare evidente come – malgrado siano passati oltre vent’anni, l’immediatezza del combat system riesca a conquistare anche oggi, proponendo sfide divertenti ed adatte a tutti. Ovviamente il focus di MediEvil non è mai stato solamente il combat system, ma anche il gustoso level design, costruito ai tempi sull’esplorazione certosina degli ambienti di gioco, sull’ottenimento delle famose – e a tratti odiate – rune in grado di aprire passaggi altrimenti inaccessibili e sulla raccolta di preziose risorse in grado di rendere la partita più agevole e tranquilla. Nel remake, ovviamente, tutto è rimasto invariato, e per questo i fan più esperti ed accaniti ritroveranno tutti i passaggi e nascosti e i segreti celati anche nel titolo originale.

Il nostro osseo protagonista.

Comparto tecnico rinnovato ma poco stabile

Se da un lato l’ossatura della produzione è rimasta ovviamente saldamente ancorata all’originale, ciò che è mutato completamente e che rappresenta il vero fulcro dell’operazione è chiaramente il comparto tecnico, il quale è stato completamente ricreato da zero lasciando, però, graniticamente intatto tutto ciò che caratterizzava la precedente incarnazione. I maggiori dubbi, però, – a sorpresa – proverranno proprio dalla grafica della produzione, la quale apparirà sicuramente svecchiata, ammodernata, colorata e vivida, ma, d’altro canto, risulterà anche falcidiata da un numero sconfinato di problemi tecnici. Partendo dal frame rate, sostanzialmente quasi mai stabile, passando per la telecamera – fin troppo legata al passato e per questo a tratti fastidiosa – e culminando con le compenetrazioni poligonali alquanto eloquenti, ci sorge spontaneo un dubbio: come è possibile che un’edizione concepita proprio sull’ardente volontà di rinvigorire un brand scalfito e sconfitto dallo scorrere del tempo presenti simili criticità? Una domanda roboante che speriamo possa scomparire dinanzi all’uscita di un prodotto rifinito e curato in ogni minimo particolare. Infine ci sentiamo anche di evidenziare un dubbio che può però configurarsi come gusto personale: la decisione di saturare al massimo i colori e di rendere il tutto particolarmente cartoon ha forse diluito esageratamente quell’atmosfera a tratti inquietante che contraddistingueva il capitolo originale, e che secondo noi calzava a pennello con il mix di sensazioni trasmesse dal capostipite: esattamente a metà tra divertimento e tensione. Sicuramente è presto per giudicare, d’altronde abbiamo osservato appena i primi tre livelli della produzione, ma un piccolo campanello di allarme si è inevitabilmente acceso.

MediEvil, in conclusione, rappresenta il remake che milioni di fan desideravano ardentemente, edificato appositamente per offrire tutte le peculiarità dell’esperienza originale rianimata da un comparto tecnico nuovo di zecca. Il gameplay, difatti, non è stato minimamente intaccato, e gli amanti del prodotto uscito nel 1998 troveranno la perfetta e pedissequa trasposizione. Certo, qualche lecito dubbio permane sulla grafica del gioco, la quale ci è sembrata fin troppo acerba per un titolo in arrivo soltanto il 25 ottobre. Staremo a vedere come il team di sviluppo perfezionerà l’opera e migliorerà le problematiche riscontrate: siamo fiduciosi di poter tornare ad impersonare Sir Daniel Fortesque nella sua miglior – seppur ossea – forma possibile.